太子集團案藍指美方要求才啟動查緝　綠：完全沒聽過

中央社／ 台北18日電

太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，美國聯邦檢察官已於10月8日提起公訴。國民黨立法院黨團今天表示，政府放縱、怠惰和無知無覺，讓跨國詐騙集團在台灣橫行9年，直到美方要求查辦，才啟動查緝，如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天回答媒體提問時指出，這個消息她完全沒有聽過，而行政院長卓榮泰已說該辦就辦、該查就查，因此尊重相關調查。

陳培瑜說明，關於詐騙這件事，的確是民眾非常心痛的事情，但各界也可以看到，不管是165專線還是相關法案、人力等，都有持續在精進相關修法，且以這次普發現金為例，民進黨立委或內政部都有指示，要在更多的小地方進行協助，確保民眾不要落入詐騙集團圈套。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長羅智強提到，太子跨國詐騙集團到台灣已經有9年時間，如此龐大的洗錢金額在台灣流竄，政府竟然無知無覺，直到美方要求政府查辦，民進黨才開始動作。如果沒有美方壓力，民進黨還要裝死、裝睡多久。

羅智強也提到，詐騙集團在台灣如此猖獗，追根究柢就是民進黨的怠惰與縱放。自由時報在檢方查緝太子詐騙集團之初，抹黑、造謠國民黨前立委李德維，和現任立委林思銘，為詐騙集團關說入境，結果遭移民署公開主動說明澄清，還給2位立委清白，這家媒體要不要公開澄清道歉。

羅智強批評，民進黨的標準就是自己可以睡9年，一旦出事就帶風向攻擊在野黨，完全忘記執政就是民進黨；提醒民進黨，不要美國交辦才辦案，這樣是對不起台灣人民。

國民黨團首席副書記長林沛祥則指出，在許多社群陸續有提出銀行帳戶突然被鎖、被凍結的貼文，像是有網友使用富邦銀行帳戶，作為兼職薪資入帳之用，突然無法轉帳和提領，臨櫃詢問才得知，帳戶金額1天內有轉入和轉出紀錄，就會被認定是疑似洗錢車手，遭預防性凍結或鎖卡。甚至有媽媽將入帳的普發現金1萬元，傳給子女，結果帳戶遭銀行凍結。

林沛祥質疑，政府現在是把所有台灣人民當洗錢車手，原本將錢存在金融機構為了安全，現在搞得像是「被充公」，這不是「金融戒嚴」，什麼才是「金融戒嚴」。政府的打詐措施，只是讓良民寸步難行，打不到太子詐騙集團、跨國詐騙集團，反而打到守法公民。

