國防部擬動支4279萬二備金發「台灣全民安全指引」 藍委：給林飛帆當政績？

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，擬申請第二預備金支應為4279萬。由於第二預備金動支逾5000萬者需送立院備查，國民黨立委王鴻薇質疑，國防部為何特意編列在備查門檻以下先斬後奏用二備金支應？難道是要讓國安會副秘書長林飛帆當政績？

國防部今宣布從明日起，透過民政村里長系統向全國家戶發放「台灣全民安全指引」實體手冊。全動署物力動員處長沈威志津說，因印製手冊所需媒宣費不屬於年度計畫預算，依行政院指導，由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應，全動署軍備局生產製造中心採最低標方式公開招標，決標金額4279萬。

王鴻薇指出，第二備預備金往往用於少見的特殊事故或緊急情況，過去多半用於重大天災，以及因應原列經費不敷、臨時需要才能動支，且每筆動支金額超過5000萬元案件者，應先送請立法院備查。

王鴻薇質疑，國防部為什麼特意編列在備查門檻以下，且特地在明年國防相關預算提高狀況下，不編列預算讓立法院正常審查，反而「先斬後奏」動用二備金來支應？是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？

王鴻薇說，在野黨為全民爭取普發現金，人民普遍認同的時候，民進黨卻規避利用監督，用公帑來普發戰爭手冊，當成政績向人民邀功，「請問這筆錢到底有什麼緊急需要，讓林飛帆印書當政績？是政治花費還是必要花費？」