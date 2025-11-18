影／批民進黨背棄承諾 黃國昌：在野黨要一肩扛起改革重擔
台灣民眾黨立法院黨團今天舉行居住要正義「虛坪改革」公聽會，民眾黨團總召黃國昌在會前回應時事，對於和國民黨聯手通過的財劃法，黃國昌表示民進黨忘了理想、背棄承諾的時候，在野黨就要一肩扛起改革的重擔，履行對人民的承諾。
黃國昌表示和國民黨有共同的目標，雙方在公共政策的議題上容或有不一樣的地方，但相信也一定可以找到共同努力的方向，就如同台灣民眾黨立法院黨團，在過去這1年多跟中國國民黨立法院黨團的夥伴推動了非常多福國利民的法案，從去年的國會改革、財政收支劃分法、吹哨者保護法不法關說罪、棄保潛逃罪、還給勞工假期、幫軍人加薪、讓警消有更高的所得替代率，乃至於上個禮拜，為了拯救台灣的好山好水所通過的光電三法，都是非常具體的展現。
黃國昌強調其實大家只要細心的想，一想就會發現在剛剛所提到的，跟中國國民黨的朋友在立法院所共同推動的改革法案上面的清單，有非常多是過去民主進步黨承諾台灣人民卻跳票的法案，以最近財政收支劃分法的修正當作例子，行政院長卓榮泰忘了當年的蘇貞昌是怎麼說他當地方首長的時候，半夜會驚醒全身都是冷汗，因為米缸裡面沒有米，當初的台南市市長賴清德公開的說，財政收支劃分法非修不可，賴清德當了行政院院長之後，也承諾要修財政收支劃分法，10幾年過去了，人民看到的只有掌握權力的民主進步黨早就忘了當初的理想，早就背棄了過去的承諾。
黃國昌說當民進黨忘了理想背棄承諾的時候，在野黨就要一肩扛起改革的重擔，履行對人民的承諾，更重要的是藉由地方財政的充實，讓我們的地方政府在人民的食衣住行育樂各方面，能夠有足夠的資源來施政，讓人民過更好的日子。
