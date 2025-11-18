影／國民黨團批詐騙集團背後千絲萬縷 官商關係說不清講不明

國民黨立院黨團今天舉行「太子詐騙集團 美國交辦才動？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥出席，羅智強批詐騙集團背後千絲萬縷官商關係，說不清講不明，難怪台灣變成詐騙的天堂。

羅智強表示從11月4號搜索25名被告傳喚10名證人，其中辜姓和王姓疑犯聲押禁見，另外10名被告獲得3到70萬元交保，檢方查扣這個太子集團在台洗錢的不法資產，包括和平大苑豪宅等在內的18筆不動產價值38億，另外有豪車、勞斯萊斯等超跑26輛，價值4億7758萬，還有銀行的相關不法資產，合計扣押的故的價值高達45億。

事實上，這個詐騙太子到台灣已經9年，民進黨無知無覺，這麼龐大所謂的洗錢不法的金額、資金在台灣流竄，民進黨依然無知無覺，到底為什麼。羅智強批評直到美方要求民進黨辦，民進黨才辦，如果沒有美方的這個壓力，如果沒有美方今天把這個鍋蓋掀開來，請問民進黨還要裝死裝睡到什麼時候，過去像這種可以埋9年的案子，顯然後面就有非常大的靠山來做它的的後盾，民進黨高官跟詐騙集團的關係是說不清講不明。