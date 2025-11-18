快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

影／國民黨團批詐騙集團背後千絲萬縷 官商關係說不清講不明

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立院黨團今天舉行「太子詐騙集團 美國交辦才動?」記者會，書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）出席。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團今天舉行「太子詐騙集團 美國交辦才動?」記者會，書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）出席。記者邱德祥／攝影

國民黨立院黨團今天舉行「太子詐騙集團 美國交辦才動？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥出席，羅智強批詐騙集團背後千絲萬縷官商關係，說不清講不明，難怪台灣變成詐騙的天堂。

羅智強表示從11月4號搜索25名被告傳喚10名證人，其中辜姓和王姓疑犯聲押禁見，另外10名被告獲得3到70萬元交保，檢方查扣這個太子集團在台洗錢的不法資產，包括和平大苑豪宅等在內的18筆不動產價值38億，另外有豪車、勞斯萊斯等超跑26輛，價值4億7758萬，還有銀行的相關不法資產，合計扣押的故的價值高達45億。

事實上，這個詐騙太子到台灣已經9年，民進黨無知無覺，這麼龐大所謂的洗錢不法的金額、資金在台灣流竄，民進黨依然無知無覺，到底為什麼。羅智強批評直到美方要求民進黨辦，民進黨才辦，如果沒有美方的這個壓力，如果沒有美方今天把這個鍋蓋掀開來，請問民進黨還要裝死裝睡到什麼時候，過去像這種可以埋9年的案子，顯然後面就有非常大的靠山來做它的的後盾，民進黨高官跟詐騙集團的關係是說不清講不明。

過去「im.B」詐騙案牽涉就包括民進黨立委陳歐珀、行政院前政務顧問陳正坤、總統府前秘書長蘇嘉全、警政署前署長陳家欽，然後行政院前副院長鄭文燦，這些都有一些說不清楚的關係，如果說今天詐騙集團背後有這麼多千絲萬縷的所謂的官商的關係，那難怪台灣變成詐騙的天堂。

國民黨立院黨團今天舉行「太子詐騙集團 美國交辦才動?」記者會，書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）出席。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團今天舉行「太子詐騙集團 美國交辦才動?」記者會，書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）出席。記者邱德祥／攝影

詐騙集團 民進黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

羅智強：有詐騙太子是因有詐騙皇帝 美國交辦轉攻在野帶風向

陸委會指中共6手法滲透台灣 羅智強：民進黨上台 總統府才有共諜

80歲母悶死腦麻兒…國民黨團呼籲特赦 要求社家署檢討

批剝奪陸配參政權第一名 羅智強嗆：綠提案保護沈伯洋反對到底

相關新聞

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，台北地檢署依照程序列為貪汙他字案被告。黃國昌今天對此表示，自己無論擔任公職與否，揭弊...

影／財畫法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

立法院上周藍白再度聯手修財畫法，屏東縣長周春米說，財劃法二修後對屏東來說分配標準沒變，相關統籌款分配還是敬陪末座。南部屏...

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國內最新政黨支持度，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨。台灣民...

非洲豬瘟到芬普尼蛋 凸顯中彰防疫模範生螺絲鬆了

台中市10月爆發全國首例非洲豬瘟疫情，幸好最後將病毒鎖在案場，並未擴散至全國，但對我國養豬產業已造成衝擊。彰化縣11月初先驗出芬普尼雞蛋，後又爆出移動管制疏失，導致毒雞蛋外流。台中市、彰化縣是昔日對抗新冠疫情的模範生，為何在面對動物疫病、用藥管制稽查如此荒腔走板？

鄭麗文黃國昌明會談 白喊話藍「該讓就要讓」底氣何在？

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明天（11月19日）將首次以藍白「黨主席」身分正式見面會談，各界關注。值得注意的是，在鄭、黃會面前，黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及民眾黨前立委蔡壁如都透過不同管道「放話」，大意都是「民眾黨玩真的」，對「藍白合」保持善意、彈性，同時顯露政黨主體性與自主性。令人好奇，民眾黨為何這麼有底氣？

影／杜絕惡質選罷亂象 立委提案將罷免納政治獻金法規範

立委王鴻薇、許宇甄今天舉行「終結選罷金流斂財！修正政治獻金法罷免納入規範」記者會，針對現行規範及管理政治獻金之政治獻金法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。