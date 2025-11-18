快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／杜絕惡質選罷亂象 立委提案將罷免納政治獻金法規範

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立委王鴻薇（右）、許宇甄（左）今天舉行「終結選罷金流斂財！修正政治獻金法罷免納入規範」記者會。記者邱德祥／攝影
立委王鴻薇（右）、許宇甄（左）今天舉行「終結選罷金流斂財！修正政治獻金法罷免納入規範」記者會。記者邱德祥／攝影

立委王鴻薇許宇甄今天舉行「終結選罷金流斂財！修正政治獻金法罷免納入規範」記者會，針對現行規範及管理政治獻金之政治獻金法，僅規範選舉活動，對於「其他政治相關活動」卻未有明確定義，無法可管，多筆罷免活動從金流去向到剩餘金流不明，提案修正政治獻金法，將「罷免」等政治活動納入規範，終結罷免金流斂財爭議亂象。

王鴻薇表示民進黨帶頭的「大罷免」活動，除了政治惡鬥製造社會對立，政治金流更是難以估計，不少罷免案都發生違法募款情況，像是基隆罷免謝國樑市長的團體透過募資平台「嘖嘖」違法超額募資716萬元，承諾罷免結束後會公開金流並捐出剩餘款項，罷免早落幕，金流卻至今無人交代，也引起支持者的撻伐。立委牛煦庭的罷免團體，當初試圖宣布會將帳戶信託並公開帳戶，呼籲各界捐款，卻遭會計師以違反政治獻金法為理由拒絕接案，也因為募款疑慮的關係，為了「金」、「權」罷團分裂內鬥。

許宇甄表示針對王鴻薇委員的惡霸團體最為嚴重，罷團的群組訊息就有所謂「文宣組長」宣稱「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金」，但為了不讓別人抓到小辮子，要支持者在現場「以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法。還成立「課金公媽」群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至定期指定課金任務，「把民眾當盤子，把違法當遊戲。」許宇甄強調這些惡罷團體無疑鑽法律漏洞，但是檢舉提告，都被說無法可管而不了了之。監察院就提出依現行公職人員選舉罷免法及政治獻金法，罷免案提議人之領銜人與被罷免人欲進行募款，目前法無明文規定，促請加速罷免募款修法規範。內政部今年二月更提出政治獻金法修正草案，要增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金機制，但大罷免大失敗，一切全都停止。

王鴻薇直言選舉罷免是我國憲法賦予人民的參政權，但罷免等政治活動之募款無法可依、執行機關監察院更無法可管，罷免領銜人募款疑慮、支出和金流去向不明，這些民主活動變相成為斂財的手段，為使政治活動之募款有明確規範及管理，這次提出修法，讓罷免等政治活動納入政治獻金法規範，杜絕這些惡質選罷亂象。

大罷免 政治獻金 募款 王鴻薇 許宇甄
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

質疑罷團募款金流不明、變相斂財 藍委提修政治獻金法納管

卓揆預告提院版財劃法喊「全面迎戰」 王鴻薇：準備跟地方搶錢？

影／沈伯洋戰蔣萬安成話題 王鴻薇：戰士「選很大」放棄花蓮了嗎？

標案停權可再標？ 王鴻薇要國防部調查

相關新聞

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，台北地檢署依照程序列為貪汙他字案被告。黃國昌今天對此表示，自己無論擔任公職與否，揭弊...

國防部擬動支4279萬二備金發全民安全指引 藍委：給林飛帆當政績？

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，擬申請第二預備金支應為4279萬。由於第二預備金動支逾5000萬者需送立院備查，...

影／財畫法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

立法院上周藍白再度聯手修財畫法，屏東縣長周春米說，財劃法二修後對屏東來說分配標準沒變，相關統籌款分配還是敬陪末座。南部屏...

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國內最新政黨支持度，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨。台灣民...

非洲豬瘟到芬普尼蛋 凸顯中彰防疫模範生螺絲鬆了

台中市10月爆發全國首例非洲豬瘟疫情，幸好最後將病毒鎖在案場，並未擴散至全國，但對我國養豬產業已造成衝擊。彰化縣11月初先驗出芬普尼雞蛋，後又爆出移動管制疏失，導致毒雞蛋外流。台中市、彰化縣是昔日對抗新冠疫情的模範生，為何在面對動物疫病、用藥管制稽查如此荒腔走板？

鄭麗文黃國昌明會談 白喊話藍「該讓就要讓」底氣何在？

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明天（11月19日）將首次以藍白「黨主席」身分正式見面會談，各界關注。值得注意的是，在鄭、黃會面前，黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及民眾黨前立委蔡壁如都透過不同管道「放話」，大意都是「民眾黨玩真的」，對「藍白合」保持善意、彈性，同時顯露政黨主體性與自主性。令人好奇，民眾黨為何這麼有底氣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。