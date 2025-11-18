快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者林伯東／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者林伯東／攝影

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，台北地檢署依照程序列為貪汙他字案被告。黃國昌今天對此表示，自己無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益，如今北檢與媒體一搭一唱，再次發動黨檢媒三位一體，「本人重申不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。」

鏡週刊先前報導，黃國昌質詢成衣廠已故董座詐騙案，民眾質疑有對價關係涉嫌貪汙告發，台北地檢署依照程序分案，將其列為貪汙他字案被告。

黃國昌透過文字回應，他本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，面對淪為執政黨鷹犬的台北地檢署，還有綠媒鏡週刊一搭一唱冷飯熱炒，再次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵的下三濫行徑，「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

