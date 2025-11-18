被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，台北地檢署依照程序列為貪汙他字案被告。黃國昌今天對此表示，自己無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益，如今北檢與媒體一搭一唱，再次發動黨檢媒三位一體，「本人重申不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來。」

鏡週刊先前報導，黃國昌質詢成衣廠已故董座詐騙案，民眾質疑有對價關係涉嫌貪汙告發，台北地檢署依照程序分案，將其列為貪汙他字案被告。

黃國昌透過文字回應，他本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，面對淪為執政黨鷹犬的台北地檢署，還有綠媒鏡週刊一搭一唱冷飯熱炒，再次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵的下三濫行徑，「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。