與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。立院14日三讀通過「財政收支劃分法」修正案，令卓榮泰揚言「全面迎戰」。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢，卓揆與傅崐萁交火，卓揆當場嗆，「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」立法院長韓國瑜緩頰，「時間已經到，喝口水。」

卓榮泰今赴報告並備詢。傅崐萁表示，財劃法修正後，行政院撥給地方4167億元，但一般性補助被剋扣1300億元，計畫性補助被扣2646億元，明年地方政府只增220億元。卓榮泰一直說立法院毀憲亂政，立院上周五再修財劃法，不過是把中央剋扣地方的一般性補助1300億元還給地方政府，這些關係到全民的醫療、老人照顧、教育、地方基礎建設等預算。

傅崐萁直指卓榮泰「造謠」，只有區區220億元給地方。卓揆回應，傅是認為給地方多220億元太少是不是，傅的數字有誤，如果傅認為給地方220億元太少，傅為什麼不會覺得中央「少了」4000多億元太多？

傅崐萁當場播放賴清德總統擔任台南市長時，催促中央盡快修財劃法的影片，追問卓榮泰，「你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？」

卓榮泰表示，2012年所有地方政府的歲計賸餘是負500多億元，今年是正800多億元，地方政府財政已經好轉，傅崐萁卻拿2012年台南市長的話來講。傅直接回擊，政府四年超收1兆8700億元，不會執政就下台，不要跟賴清德宣戰，不要跟全民宣戰，把民進黨對人民的承諾好好執行。