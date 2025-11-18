快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢。記者季相儒／攝影

行政院卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。立院14日三讀通過「財政收支劃分法」修正案，令卓榮泰揚言「全面迎戰」。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢，卓揆與傅崐萁交火，卓揆當場嗆，「是立法院對行政院開戰，我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」立法院長韓國瑜緩頰，「時間已經到，喝口水。」

卓榮泰今赴報告並備詢。傅崐萁表示，財劃法修正後，行政院撥給地方4167億元，但一般性補助被剋扣1300億元，計畫性補助被扣2646億元，明年地方政府只增220億元。卓榮泰一直說立法院毀憲亂政，立院上周五再修財劃法，不過是把中央剋扣地方的一般性補助1300億元還給地方政府，這些關係到全民的醫療、老人照顧、教育、地方基礎建設等預算。

傅崐萁直指卓榮泰「造謠」，只有區區220億元給地方。卓揆回應，傅是認為給地方多220億元太少是不是，傅的數字有誤，如果傅認為給地方220億元太少，傅為什麼不會覺得中央「少了」4000多億元太多？

傅崐萁當場播放賴清德總統擔任台南市長時，催促中央盡快修財劃法的影片，追問卓榮泰，「你要全面開戰，是跟人民開戰？還是跟賴清德市長開戰？」

卓榮泰表示，2012年所有地方政府的歲計賸餘是負500多億元，今年是正800多億元，地方政府財政已經好轉，傅崐萁卻拿2012年台南市長的話來講。傅直接回擊，政府四年超收1兆8700億元，不會執政就下台，不要跟賴清德宣戰，不要跟全民宣戰，把民進黨對人民的承諾好好執行。

卓榮泰強調，他們有還債，是立法院對行政院開戰，「我才必須備戰！你不要一直對我們開戰！」雙方愈講愈大聲，愈講愈激動，令韓國瑜趕忙出面緩頰，說「謝謝，時間已經到，喝口水。」

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。國民黨立委傅崐萁、林倩綺聯合質詢。記者季相儒／攝影

卓榮泰 行政院 傅崐萁
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卓揆預告提院版財劃法喊「全面迎戰」 王鴻薇：準備跟地方搶錢？

政院20日提院版財劃法 卓榮泰：未到最後關頭不輕言抵制

影／批藍白財劃法製造更大問題 卓榮泰呼籲國會停止一意孤行

卓榮泰：270億特別預算納堰塞湖整治、鳳凰颱風災損 盼朝野支持

相關新聞

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

台美關稅談判進入尾聲，美國總統川普昨天再度提起「美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣」。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的半導體產...

【重磅快評】除了憨川否決 林佳龍選桃園還得過3門檻

2026桃園市長選戰，綠營苦無強棒，最近正國會掌門人林佳龍被熱議，議員問桃園市長張善政的看法，他除強調從未說過只做一任，...

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，台北地檢署依照程序列為貪汙他字案被告。黃國昌今天對此表示，自己無論擔任公職與否，揭弊...

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。立院14日三讀通過「財政收支劃分法」修正案，令卓榮...

獲賴總統軍禮相迎 吐瓦魯總理中文致謝祝願兩國邦誼永固

賴清德總統今（18日）上午在總統府前廣場以軍禮接待前來國是訪問的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo），他說，兩國將...

羅智強：有詐騙太子是因有詐騙皇帝 美國交辦轉攻在野帶風向

「太子集團」詐騙案震驚全台，有媒體指立委林思銘、前立委李德維涉嫌協助關說，移民署已澄清林、李並未介入。國民黨立院黨團今上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。