賴總統署名「台灣全民安全指引」明起發放 國防部擬動支4279萬二備金

政府於9月推出新版「台灣全民安全指引」，賴清德總統在「韌性台灣、民主永續」國際論壇致詞指出，要讓家家戶戶都能得到新版指引手冊。國防部宣布將從明天開始，透過民政村里長系統向全國家戶發放實體本手冊。在最新版手冊中，特別新增堰塞湖的應變作法。

相較於9月公布的第一版，最新公布的二版手冊特別在天災應變方式中，新增「堰塞湖」一項，提醒讀者在遭遇土石流及堰塞湖時，須「注意即時監測狀況」、「配合地方政府造冊」、「留意警戒訊息發布，提前主動避難」、「遇警戒發布時，配合地方政府撤離」。

另外，手冊頁首的序言雖文字內容與第一版相同，不過改由賴總統署名。全動署物力動員處長沈威志表示，這次的普發版由賴總統署名，可凸顯總統的重視、支持，也更凸顯手冊訊息的正確性、權威性和公信度。讓民眾感覺更有信賴感，可更加依照手冊的指導從事準備。

沈威志說，根據內政部10月份統計家戶約983萬戶，另外配合各類公益活動、災防演習、民防團隊訓練、全民國防教育課程及外籍人士等需求，總計印製1100萬本，其中包含10萬5000本英語版。

沈威志表示，手冊普發計畫於10月23日由行政院核定，因印製手冊所需媒宣費因不屬於年度計畫預算，依行政院指導，由國防部依預算法第70條，申請第二預備金支應，由全動署軍備局生產製造中心採最低標方式辦理公開招標，決標金額4279萬元。

手冊預計從11月19日起，分4批發放。首批優先發放給金馬澎外島、偏遠山區和花蓮堰塞湖受災區。將透過中華郵政協力運送至各鄉鎮市區公所，後續再透過內政部民政系統由村里長發放到全家各家戶。

中華郵政表示，配送費用約初估約180萬元。內政部則說，家戶發放費用依行政院指示調移預算約1988萬元，平均每戶約2元作業費，循選舉公報的發放作業模式核發給地方政府。

外交部副參事趙世絢表示，英文版安全指引手冊主要發放給各國駐台代表機構官員、駐台外媒。各地外籍人士則透過各國駐台機構調查、轉發，預計12月19日推出。