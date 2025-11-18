快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

吳志中現身巴黎演說：台灣藉3大支柱應對中國威脅

中央社／ 巴黎17日專電

外交部次長吳志中今天罕見出席巴黎智庫研討會，談到台灣憑藉3大支柱應對中國威脅，包括自我捍衛的意願、各國在亞太區域的軍事存在，以及國際支持台灣扮演正面角色。

法國戰略研究基金會（FRS）在巴黎拉美之家（Maison de l’Amérique Latine）舉辦研討會，由FRS研究員墨內（Simon Menet）主持，邀請吳志中和巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心研究主任梅珍（Françoise Mengin）與談。

據信這是台灣外交部次長近10年首度出席巴黎公開活動。

吳志中說，台灣去年人均國內生產毛額（GDP）超越日本，今年預估超越韓國，同時是半導體產業領導者，伺服器出貨占全球8成，「在經濟和科學層面，台灣從未如此強大、在全球如此搶手」，但也從未受到中國如此大的威脅。

他表示，為了讓中國評估每一天都不是犯台的「好日子」，台灣正致力鞏固3大支柱。

一是大幅強化軍事能力，今年國防預算達200億美元，明年將占GDP的3.3%，並希望在2030年之前達到5%，「我們想向世界展現捍衛國家的強烈意願」。

二是全球大國軍事力量齊聚，向中國發出「必須維持現狀」的訊號；荷蘭、法國、英國、德國、土耳其等相繼派艦穿越台灣海峽，加拿大、紐西蘭、澳洲、美國、日本也經常派艦在這片海域航行，特別的是義大利也派遣航空母艦來到亞太地區與日本合作演練。

三是台灣發揮正面功能，並獲得國際社會支持；舉例來說，台灣早在2019年12月就針對中國流行傳播的病毒提醒世界衛生組織（WHO），但遭到漠視，而台灣及早實施邊境檢疫，是少數從未封城的國家。他說，很多台灣人生活在中國，較能理解當地發生的事，可在問題發生時迅速將消息傳遞出去，是一個很重要的角色。

吳志中強調：「我們認為，若維持這3大支柱，中國永遠無法攻擊台灣；但若有一根支柱倒下…那麼中國軍隊很快就會打過來。」

他指出，商界對台灣也很有信心，例如亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等科技巨擘都決定在台灣成立資料中心，對這些大公司來說，任何風險都必須精確評估，因此他們認為台灣並無戰爭風險；另外，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）海外總部也決定進駐台北。

有關副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，吳志中回覆提問時表示，即便這次行程不是比利時或歐盟的正式邀請，也並非輕易就能成行。

他解釋，為了促成此行，須與比利時政府、歐盟、歐洲議會甚至途中轉機的德國政府協商，「所以這真的是非常、非常新的現象」；此外，外交部長林佳龍也首次造訪荷蘭、波蘭等歐洲國家，這種新動態是2016年之後的台灣政府帶來的結果，「也就是希望夥伴多樣化」，雖然美國、日本仍是最重要夥伴，但歐洲也愈來愈關鍵。

談到台灣在國際上的待遇時，吳志中感慨說道，台灣被稱許為優秀的民主國家，但在官方層面經常碰壁，「人們看到台灣發生的事，確信這套制度存在問題，因為台灣在各種國際制度被排斥的情況令人難以置信」。

他細數，中華民國國旗在奧運場館被禁，甚至在2024年巴黎奧運期間與侵略烏克蘭的俄羅斯、白俄羅斯國旗並列，令他深感失望；台灣不能參與世衛組織；台灣記者不能進入聯合國建築採訪；台灣還在各種文件上被加註「中國」，凡此種種，「我想現在有些人不太同意」。

他說，歐盟法規有「自成一類」（sui generis）的概念，既非國際法，也非國內法，而是專屬歐盟、新的法律形式；台灣也是「自成一類」，是一種新的國家生存形式，「我們擁有所有構成主權獨立國家的要素」，有自己的貨幣、軍隊、外交，在國際社會中有自己的生存方式。

巴黎奧運 外交部 吳志中
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

張信哲邀粉絲不鎖房門！遊巴黎出事了 搞丟護照

謝志偉槓韓國瑜 台灣是武大郎 國共成潘金蓮和西門慶 沈伯洋像武松

川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼

鄭麗文脫口普亭非獨裁者 吳志中無奈笑：照這邏輯海珊也不是

相關新聞

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，台北地檢署依照程序列為貪汙他字案被告。黃國昌今天對此表示，自己無論擔任公職與否，揭弊...

國防部擬動支4279萬二備金發全民安全指引 藍委：給林飛帆當政績？

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，擬申請第二預備金支應為4279萬。由於第二預備金動支逾5000萬者需送立院備查，...

影／財畫法二修 周春米批越來越離譜 盼立院迷途知返懸崖勒馬

立法院上周藍白再度聯手修財畫法，屏東縣長周春米說，財劃法二修後對屏東來說分配標準沒變，相關統籌款分配還是敬陪末座。南部屏...

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於國內最新政黨支持度，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨。台灣民...

非洲豬瘟到芬普尼蛋 凸顯中彰防疫模範生螺絲鬆了

台中市10月爆發全國首例非洲豬瘟疫情，幸好最後將病毒鎖在案場，並未擴散至全國，但對我國養豬產業已造成衝擊。彰化縣11月初先驗出芬普尼雞蛋，後又爆出移動管制疏失，導致毒雞蛋外流。台中市、彰化縣是昔日對抗新冠疫情的模範生，為何在面對動物疫病、用藥管制稽查如此荒腔走板？

鄭麗文黃國昌明會談 白喊話藍「該讓就要讓」底氣何在？

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明天（11月19日）將首次以藍白「黨主席」身分正式見面會談，各界關注。值得注意的是，在鄭、黃會面前，黃國昌、民眾黨秘書長周榆修及民眾黨前立委蔡壁如都透過不同管道「放話」，大意都是「民眾黨玩真的」，對「藍白合」保持善意、彈性，同時顯露政黨主體性與自主性。令人好奇，民眾黨為何這麼有底氣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。