獲賴總統軍禮相迎 吐瓦魯總理中文致謝祝願兩國邦誼永固

賴清德總統今（18日）上午在總統府前廣場以軍禮接待前來國是訪問的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo），他說，兩國將進一步提升攜手面對地緣政治及極端氣候變化所帶來的各種挑戰。

戴斐立則說，兩國邦誼46年來堅定不移，永續發展，透過待會要簽訂的台吐條約，將進一步提升雙邊關係；他以中文說出「謝謝」，感謝賴總統的盛情歡迎，並祝願台吐邦誼永固，歷久彌新。

賴總統指出，台灣與吐瓦魯在國際上相互扶持，互助共榮，近年來兩國在醫療衛生、農漁業、潔淨能源和資通訊科技等領域，更加緊密交流，創造豐碩成果。

戴斐立表示，吐瓦魯十分重視與台灣的特殊邦誼，這份邦誼建築在共享民主價值、相互信任及堅定不移的合作之上。

這是戴斐立擔任總理以來，第三度訪問台灣、首度對台國是訪問。