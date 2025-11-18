羅智強：有詐騙太子是因有詐騙皇帝 美國交辦轉攻在野帶風向

「太子集團」詐騙案震驚全台，有媒體指立委林思銘、前立委李德維涉嫌協助關說，移民署已澄清林、李並未介入。國民黨立院黨團今上午舉行記者會，黨團書記長羅智強批，有詐騙太子是因為有詐騙皇帝，不聞不問詐團作為，造成詐團跋扈，「自由時報」抹黑，報導媒體要不要道歉。

美國司法部於10月中旬指控太子集團幕後主謀陳志，在柬埔寨策劃詐騙並從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣，並於9年前，就在台灣設立人頭公司，以購入豪宅、名車方式洗錢。而日前「自由時報」報導，陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上林思銘、李德維等人關說協助入境，但遭移民署否認並未介入。

國民黨團今上午舉行記者會。羅智強說，如果沒有美方壓力，民進黨要裝死到什麼時候？他懷疑詐團後面有靠山當後盾，民進黨高官跟詐騙集團關係說不清講不明，詐團後有千絲萬縷的關係，例如Im.b詐騙案牽涉民進黨前立委陳歐珀、行政院前政務顧問陳振坤、總統府前秘書長蘇嘉全、警政署前署長陳家欽、行政院前副院長鄭文燦，難怪台灣變成詐騙天堂。有詐騙太子是因為有詐騙皇帝，不聞不問詐團作為，造成詐團跋扈。

羅智強表示，案發之初，「自由時報」還抹黑林思銘、李德維關說，移民署已出面澄清，報導媒體要不要道歉。民進黨標準動作就是睡9年、護航9年，被發現就帶風向攻擊在野黨。拜託民進黨不要美國交辦才辦案。

黨團首席副書記長林沛祥說，太子集團詐騙案要不是英美聯合緝查，可能法務部、檢調單位還在睡。因法務部縱容，台灣已經被全球列為詐騙之島、東南亞詐騙中心，如果詐團在台9年，說後面沒背景不會有人相信。台灣打詐成績一日不如一日，打詐打到後面，竟是把一般匯款設下重重關卡，讓所有人民人心惶惶，不知道何時因政府打詐把帳戶凍結，不少民眾發現自己帳戶被預防性鎖控，導致很多人要放下工作、特別請假到銀行，拿著一疊的證明資料，要證明自己不是詐欺犯，主管機關面對質疑竟表示「不適合事先通知，因敵暗我明」，網上怨聲載道。

林沛祥表示，中華郵政為配合打詐，全台相關ATM夜間領錢單筆限一萬元，以後是不是會擴及所有的超商ATM？請問民進黨政府把全台灣人民當作洗錢車手嗎？如果急需用到錢，如果在除夕夜裡，需要領錢、領紅包，是不是只能去當鋪借？錢存在銀行帳戶裡，是為了安全，搞得像是被充公，這不是金融戒嚴，什麼才是金融戒嚴？

林沛祥指出，從太子集團詐騙案就發現，這不是個案，而是慢慢變成可怕的通案。警政署的統計資料顯示，詐騙案件從2020年的2萬3千多件，暴增到2024年12萬多件，財損金額從42億元一路飆升到500億元，今年前8個月更突破640億元。

林沛祥批，政府雖然自誇打詐成果顯著，這些冰冷的數字揭穿虛假的政績。所謂的防詐措施，只是讓良民寸步難行，這場戰爭到底是打誰，看不到有打到太子集團跟國際詐騙集團，比較像是懲罰守法公民。全國百姓的怒吼，金管會、法務部聽到了嗎？