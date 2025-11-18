快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

范雲：藍白將「逕付二讀」當常態 國會陷入暴衝立法失速列車

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委范雲。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團今天公布國民黨立院黨團本屆立院以來，多次提出「逕付二讀」之法案，批評國民黨無視程序正義、立法品質，猶如失速列車。

民進黨立委范雲表示，逕付二讀雖為議事程序的一種，但絕非國會的常態做法，這個程序原本是為處理具高度共識、少爭議、不需細部審查、希望能加快通過的法案而設；即便少數情況中存在部分爭議，只要各黨團達成共識，也會在協商後謹慎採用逕付二讀。

范雲指出，藍白兩黨在本屆國會卻把爭議法案逕付二讀當成常態，跳過委員會實質審查，把爆衝立法當成習慣。最後在立法院長韓國瑜主持的黨團協商中，也不見實質討論，對國家的影響非常嚴重。

范雲表示，法案就像蓋房子，而逕付二讀不經討論，就像「蓋房子時，藍圖完全沒校對」，法案就是國家工程的藍圖，但當它沒有討論、沒有校對就被強行通過，行政部門卻仍被迫依此執行，這些未經檢驗、漏洞百出的政策藍圖，根本無法符合國家長期方向，對國家未來與全民權益造成嚴重傷害。

范雲也質疑，藍白的行為，是否正逐漸演變為外界質疑的「亂台三部曲」？第一，把國家安全小丑化，藍白拒絕所有加強國家安全的法案，把增加國防預算、提升國家安全說成是「芒果乾」；第二，癱瘓中央憲政治理，讓政府無法有效施政；第三，打掉選舉正當性。未來藍白是否要再以逕付二讀方式，強推公投綁大選、總統二輪投票、不在籍投票等缺乏共識的法案，來打掉台灣的選舉正當性？

法案 范雲 藍白 民進黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

范雲：IPAC通過現狀維持宣言 鼓勵各國政治領袖採納

五楊高楊頭段工程將施作 民代會勘欲爭取竹北國道涵洞拓寬

造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：惡意攻擊抹殺外交人員努力

相關新聞

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

台美關稅談判進入尾聲，美國總統川普昨天再度提起「美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣」。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的半導體產...

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。立院14日三讀通過「財政收支劃分法」修正案，令卓榮...

獲賴總統軍禮相迎 吐瓦魯總理中文致謝祝願兩國邦誼永固

賴清德總統今（18日）上午在總統府前廣場以軍禮接待前來國是訪問的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo），他說，兩國將...

羅智強：有詐騙太子是因有詐騙皇帝 美國交辦轉攻在野帶風向

「太子集團」詐騙案震驚全台，有媒體指立委林思銘、前立委李德維涉嫌協助關說，移民署已澄清林、李並未介入。國民黨立院黨團今上...

范雲：藍白將「逕付二讀」當常態 國會陷入暴衝立法失速列車

民進黨立院黨團今天公布國民黨立院黨團本屆立院以來，多次提出「逕付二讀」之法案，批評國民黨無視程序正義、立法品質，猶如失速...

質疑罷團募款金流不明、變相斂財 藍委提修政治獻金法納管

政治獻金法僅規範選舉活動，但其他政治相關活動無明確定義，無法可依、無法可管。國民黨立委王鴻薇說，罷團能在募資平台募資，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。