范雲：藍白將「逕付二讀」當常態 國會陷入暴衝立法失速列車

民進黨立院黨團今天公布國民黨立院黨團本屆立院以來，多次提出「逕付二讀」之法案，批評國民黨無視程序正義、立法品質，猶如失速列車。

民進黨立委范雲表示，逕付二讀雖為議事程序的一種，但絕非國會的常態做法，這個程序原本是為處理具高度共識、少爭議、不需細部審查、希望能加快通過的法案而設；即便少數情況中存在部分爭議，只要各黨團達成共識，也會在協商後謹慎採用逕付二讀。

范雲指出，藍白兩黨在本屆國會卻把爭議法案逕付二讀當成常態，跳過委員會實質審查，把爆衝立法當成習慣。最後在立法院長韓國瑜主持的黨團協商中，也不見實質討論，對國家的影響非常嚴重。

范雲表示，法案就像蓋房子，而逕付二讀不經討論，就像「蓋房子時，藍圖完全沒校對」，法案就是國家工程的藍圖，但當它沒有討論、沒有校對就被強行通過，行政部門卻仍被迫依此執行，這些未經檢驗、漏洞百出的政策藍圖，根本無法符合國家長期方向，對國家未來與全民權益造成嚴重傷害。

范雲也質疑，藍白的行為，是否正逐漸演變為外界質疑的「亂台三部曲」？第一，把國家安全小丑化，藍白拒絕所有加強國家安全的法案，把增加國防預算、提升國家安全說成是「芒果乾」；第二，癱瘓中央憲政治理，讓政府無法有效施政；第三，打掉選舉正當性。未來藍白是否要再以逕付二讀方式，強推公投綁大選、總統二輪投票、不在籍投票等缺乏共識的法案，來打掉台灣的選舉正當性？