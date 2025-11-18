快訊

質疑罷團募款金流不明、變相斂財 藍委提修政治獻金法納管

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（右）、許宇甄（左）出席記者會。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委王鴻薇（右）、許宇甄（左）出席記者會。記者劉懿萱／攝影

政治獻金法僅規範選舉活動，但其他政治相關活動無明確定義，無法可依、無法可管。國民黨立委王鴻薇說，罷團能在募資平台募資，但選後剩餘金流不明，連支持者都撻伐，被罷方卻無法募款陷不對稱作戰，因此提案政治獻金法修正草案，將「罷免」納入第2條政治活動規範。

王鴻薇說，民進帶頭大罷免，除政治惡鬥製造社會對立外，底下政治金流難以估計，不少罷免案都發生違法募款情況，比如罷免基隆市長謝國樑團體透過募資平台，違法超額募資716萬，原先承諾罷免結束會公開金流並捐出剩餘款項，但金流至今無人交代，也引起支持者的撻伐；同黨立委牛煦庭的罷免團體，曾試圖將帳戶信託，以呼籲各界捐款，卻遭會計師違反政治獻金法為理由拒絕接案，甚至因募款疑慮，罷團分裂內鬥。

許宇甄批評，惡罷王鴻薇團體更嚴重，罷團群組有人自稱文宣組長，指法律規定第一階段罷免團體，不能收受政治獻金，但為不讓別人抓到小辮子，要支持者在現場以現金交由有志工證的志工，明顯知法犯法，還成立「課金公媽」群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商。

許宇甄說，罷團鑽法律漏洞但檢舉提告後，都說無法可管而不了了之。監察院之前指出，依現行公職人員選舉罷免法及政治獻金法，罷免案領銜人與被罷免人募款，目前法無明文規定，促請加速罷免募款修法規範，內政部今年2月更說要修政治獻金法，增列罷免案領銜人及被罷免人均收受政治獻金機制，但大罷免大失敗，一切都停止。

王鴻薇指出，選舉、罷免是我國憲法賦予人民的參政權，罷免等政治活動募款無法可依、執行機關監察院更無法可管，罷免領銜人募款疑慮、支出和金流去向不明，變相成為斂財的手段，為使政治活動募款有明確規範，因此提出政治獻金法修正草案。

國民黨立委王鴻薇指出，罷團能在募資平台募資，但選後剩餘金流不明，連支持者都撻伐，被罷方卻無法募款陷不對稱作戰，因此提案政治獻金法修正草案，將「罷免」納入第2條政治活動規範。圖／立委王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇指出，罷團能在募資平台募資，但選後剩餘金流不明，連支持者都撻伐，被罷方卻無法募款陷不對稱作戰，因此提案政治獻金法修正草案，將「罷免」納入第2條政治活動規範。圖／立委王鴻薇辦公室提供

