運動場館指輪椅破壞場地拒身障使用 立委：違基本人權

民進黨立委張雅琳今天與身障團體舉行記者會指出，許多運動場館以擔心場地遭輪椅破壞為由，拒絕身障者使用，已侵犯基本人權，呼籲政府全面檢視並改善運動場館的無障礙環境，強化人員教育訓練，落實身心障礙運動平權。

張雅琳上午與行無礙資源推廣協會總幹事許朝富、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會營運長呂嘉儀、台灣障礙青年協會常務理事劉家承等人，在立法院舉行記者會。

張雅琳說，身心障礙者想運動，卻有運動場館以輪椅會壓損、破壞場地為由，拒絕身障者進入。最離譜的案例是有身障者使用電動輪椅，被禁止進入棒球場，最後竟爬行進去，這已違反身心障礙者基本人權，也是對運動部適應運動司最大的諷刺。

張雅琳表示，政策在進步，場館管理文化卻停留在20年前，這就是國家政策和現實的差異。公共場館的目的不是為了避免耗損，是讓大家都能運動，運動部成立適應運動司，就是希望讓所有人參與運動。只要制度合理，就能同時做到「保護場地」與「維護使用者權利」雙贏。

許朝富表示，10月23日一名身障者到汐止網球場，被民眾指說輪椅不能進場，區公所回覆也說「不建議輪椅進去」，這不只發生在汐止，而是許多身障者都遇到的事。

許朝富說，運動部應成立身心障礙運動平權委員會，集結選手、專家、團體代表一起參與，落實身心障礙運動平權。

呂嘉儀表示，她參加輪椅網球國家代表隊已經20、30年，這種事情仍會發生，讓人遺憾。帕運是運動場的最高殿堂，輪椅都能上場，田徑場內穿釘鞋也能上了，「為什麼輪椅不能」，就算是身障者也有運動權利。

劉家承說，以輪椅破壞場地為由，將身心障礙者拒於門外，對他來說不是新聞，是身障者遭遇的日常。建議政府應有身心障礙運動場地輔導媒合專案，協助有運動需求的障礙者，就近媒合場地。

張雅琳與身障團體也要求，政府全面盤點各縣市運動場館的無障礙設施現況，建立場館共融設計與設備標準，強化管理及場館人員的身障平權教育訓練，邀請身障團體參與場館規劃、審查。