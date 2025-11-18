快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會指中共6手法滲透台灣 羅智強：民進黨上台 總統府才有共諜

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示說，應該改成派間諜滲透到民進黨，民進黨執政後，共諜滲透到民進黨、總統府等，他踢爆共諜案才辦。記者屈彥辰／攝影
陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示說，應該改成派間諜滲透到民進黨，民進黨執政後，共諜滲透到民進黨、總統府等，他踢爆共諜案才辦。記者屈彥辰／攝影

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示說，應該改成派間諜滲透到民進黨，民進黨執政後，共諜滲透到民進黨、總統府等，他踢爆共諜案才辦。

陸委會社群專文引述台北地方法院國安專庭法官許凱傑歸納，示警中共對台滲透加劇，滲透有六大手法，包括脅迫洩密、滲透基層、滲透政黨、科技洩密、介入選舉、灰色地帶侵擾。

羅智強說，陸委會的訊息值得重視，但敘述句有點錯誤，「派間諜滲透到台灣各政黨」應該改成「派間諜滲透到台灣民進黨」，他在總統府工作過，他揭發了總統府共諜案，痛心無比。他在總統府工作的時候，總統府也沒出現共諜，國安會也沒出現共諜，外交部也沒出共諜。民進黨那麼偉大，上台以後就讓共諜滲透到民進黨，還滲透到總統府、國安會跟外交部。

羅智強強調，他要幫總統府、國安會跟外交部的文官說句話，如果說共諜是滲透到這些單位，這句話對公務員還不公平。他踢爆了共諜案才辦。這些共諜都不是文官，都是賴清德總統、吳釗燮帶過去的民進黨機要，也就是說要不是民進黨執政，進不了這些單位。

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿毛澤東衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片。對此，羅智強回應，捍衛中華民國，維護兩岸和平，是國民黨的堅定使命。

根據「上報」報導指，國民黨團總召傅崐萁下令，各藍委須派助理重啟「議題應變小組」，輪流在8個常設委員會「盯梢」。羅智強表示，國民黨團就是一個整體，在議題攻防上，一直相互的密切溝通。國民黨所有立委的助理非常努力協助，不管是審理法案，審查預算，揭發弊案，這都是日常本務。

民進黨 總統府
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

80歲母悶死腦麻兒…國民黨團呼籲特赦 要求社家署檢討

影／國民黨團聲援劉老媽媽 呼籲賴清德總統特赦

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

批剝奪陸配參政權第一名 羅智強嗆：綠提案保護沈伯洋反對到底

相關新聞

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

台美關稅談判進入尾聲，美國總統川普昨天再度提起「美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣」。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的半導體產...

【重磅快評】除了憨川否決 林佳龍選桃園還得過3門檻

2026桃園市長選戰，綠營苦無強棒，最近正國會掌門人林佳龍被熱議，議員問桃園市長張善政的看法，他除強調從未說過只做一任，...

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

民眾黨主席黃國昌遭指質詢有對價關係，台北地檢署依照程序列為貪汙他字案被告。黃國昌今天對此表示，自己無論擔任公職與否，揭弊...

與傅崐萁激烈交鋒 卓榮泰斥：立院對政院開戰 我才須備戰

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。立院14日三讀通過「財政收支劃分法」修正案，令卓榮...

獲賴總統軍禮相迎 吐瓦魯總理中文致謝祝願兩國邦誼永固

賴清德總統今（18日）上午在總統府前廣場以軍禮接待前來國是訪問的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo），他說，兩國將...

羅智強：有詐騙太子是因有詐騙皇帝 美國交辦轉攻在野帶風向

「太子集團」詐騙案震驚全台，有媒體指立委林思銘、前立委李德維涉嫌協助關說，移民署已澄清林、李並未介入。國民黨立院黨團今上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。