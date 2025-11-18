陸委會指中共6手法滲透台灣 羅智強：民進黨上台 總統府才有共諜

陸委會示警，指中共有六大手法滲透台灣，當中包括滲透台灣政黨。國民黨立院黨團書記長羅智強今日表示說，應該改成派間諜滲透到民進黨，民進黨執政後，共諜滲透到民進黨、總統府等，他踢爆共諜案才辦。

陸委會社群專文引述台北地方法院國安專庭法官許凱傑歸納，示警中共對台滲透加劇，滲透有六大手法，包括脅迫洩密、滲透基層、滲透政黨、科技洩密、介入選舉、灰色地帶侵擾。

羅智強說，陸委會的訊息值得重視，但敘述句有點錯誤，「派間諜滲透到台灣各政黨」應該改成「派間諜滲透到台灣民進黨」，他在總統府工作過，他揭發了總統府共諜案，痛心無比。他在總統府工作的時候，總統府也沒出現共諜，國安會也沒出現共諜，外交部也沒出共諜。民進黨那麼偉大，上台以後就讓共諜滲透到民進黨，還滲透到總統府、國安會跟外交部。

羅智強強調，他要幫總統府、國安會跟外交部的文官說句話，如果說共諜是滲透到這些單位，這句話對公務員還不公平。他踢爆了共諜案才辦。這些共諜都不是文官，都是賴清德總統、吳釗燮帶過去的民進黨機要，也就是說要不是民進黨執政，進不了這些單位。

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺穿毛澤東衣服，稱自己「肩負重任」，並拍談論促統言論的短影片。對此，羅智強回應，捍衛中華民國，維護兩岸和平，是國民黨的堅定使命。

根據「上報」報導指，國民黨團總召傅崐萁下令，各藍委須派助理重啟「議題應變小組」，輪流在8個常設委員會「盯梢」。羅智強表示，國民黨團就是一個整體，在議題攻防上，一直相互的密切溝通。國民黨所有立委的助理非常努力協助，不管是審理法案，審查預算，揭發弊案，這都是日常本務。