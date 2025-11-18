曹錦輝、林益全在中國聯賽選秀名單 沈伯洋：統戰的一環

中國棒球城市聯賽（CPB）預計明年正式展開新賽季，包括曹錦輝、林益全等人都出現在台灣自由球員名單。民進黨立委沈伯洋今天表示，這些都是屬於統戰的一環。

CPB預計明年1月啟動選秀，目前規劃5支球隊、每隊30人，聯盟規定每支球隊名單中必須至少包含10名來自台灣、香港或澳門的選手，選秀球員最高月薪可達人民幣4萬元（約新台幣17萬5517元）。

沈伯洋指出，中國找台灣球員去打球，這對台灣來講，都是屬於統戰一環，現在台灣的國小、國中棒球隊也都有家長、球員去中國做交流，中國在裡面尋找可以利用的統戰樣板，這是養套殺，把人養起來，再伺機散播謠言等。沈說，交流本來就要很小心 這也是陸委會存在的目的。