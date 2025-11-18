綠促加碼發4.6萬元現金侯友宜喊要賣地 蘇巧慧：盈餘分享應法制化

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
綠民代要求侯友宜應加碼普發現金4.6萬元，蘇巧慧稱應該要法制化，從中央到地方訂定一致標準。圖／翻攝畫面
行政院普發現金1萬元，新北市民進黨議員提案要求加碼發4.6萬元，市長侯友宜稱市府債都還沒還完，要如何發現金。將代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧表示，如果民意認為有裕度就要發現金，從中央到地方就應設定一定制度，如同經營公司一樣，公司有賺錢若虧損抵銷，有盈餘就應發給股民。

蘇巧慧今接受廣播媒體人周玉蔻專訪時表示，她既然要選新北市長就很負責的表態，既然政府若有超過預期稅收，她會建議在符合一定的條件下就應該發現金，且要法制化，從中央到地方都要有一致的標準。

周玉蔻說，民進黨的矛盾是行政院長卓榮泰明天要抗議財劃法修正案甚至要提修憲，這會讓地方很尷尬，屆時國民黨就會攻擊中央要弱化地方財政。

蘇巧慧表示，她是新北市樹林區選出的國會議員，雖地方要優先，但也要搞考慮國家全體中央政策，如過去育嬰津貼各地發放金額不同，但台灣孩子不應該出生在不同地方有不同待遇，最後育兒津貼由國家統一發，另營養午餐也由國家負擔，國家執行任務要錢，地方也要錢，但錢就這麼多要怎麼分，應該好好討論。

蘇巧慧說，新北人口最多，她贊成財畫法新北要拿最多，但目前修正過的版本是沒有經過討論的國民黨版本，卻是讓新北人均拿最低，她反對這個版本。

周玉蔻問藍白的版本是讓地方可以拿比較多錢，民進黨有沒有想到這問題? 蘇巧慧表示，我們周五要提出院版，周五過不了那就是國民黨在擋，而國民黨通過的版本是將來各縣市的發展會更不均衡。

