川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

台美關稅談判進入尾聲，美國總統川普昨天再度提起「美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣」。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的半導體產業是經過努力而打造出來，「川普總統認知錯誤，不僅傷害台灣人民情感，更赤裸裸地展現掠奪台灣半導體產業的野心。」

川普昨天在白宮橢圓辦公室接受媒體訪問，再度提及台灣現在幾乎生產製造100%的晶片，「這實在很丟臉（disgraceful）」，然而好消息是即將回流到國內生產製造，美國會在很短的時間內製造世界上絕大多數晶片。

針對川普的說法，黃國昌受訪時表示，台灣的半導體產業在世界取得成就，過去經過全體台灣人民支持、一代又一代台灣人的努力，非常多工程師燃燒生命而打造而成，「川普總統認知錯誤，不僅傷害台灣人民情感，更赤裸裸地展現掠奪半導體產業的野心。」

黃國昌強調，相信多數台灣人民不會認同川普的說法，而台灣政府也不應該放任美國政府掠奪台灣半導體產業。