美智庫向台獻策 學者觀察：總統重討論、蕭副重細節

能源為台灣重大挑戰之一，核能更牽動敏感神經。華府智庫「捍衛民主基金會」曾向台灣政府提出建議，參與的專家蒙哥馬利今天形容，向賴總統的簡報更像是討論；蕭副總統極重視細節。

「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies，FDD）今年夏天在台灣與台電公司等單位進行兵推，測試中共如何從對台施壓外交和經濟壓力升級到阻止台灣能源進口。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）等FDD專家也與歐洲官員、相關產業及美國國會兩黨的幕僚進行後續兵推，今天公開「中國對台灣能源命脈的脅迫：一場台灣和西方都輸不起的博弈」報告，下午於華府舉行座談。

蒙哥馬利在回應中央社對於台灣政府如何看待相關建議的提問時，分享前述觀察，並表示台灣政府「不需要我們提點」。總統賴清德在上任兩三天內，就大力推動社會韌性專案小組，所以他完全接受這個理念。

被問到賴總統和蕭副總統看待相關建議的差異時，蒙哥馬利打趣形容，「向賴總統的簡報更像是討論；蕭副總統極重視細節，風格更像是『拷問』（interrogation）。」

他指出，從賴總統擔任副總統時期，早就非常清楚社會韌性的重要性，而蕭副總統也同樣明白。兩人對FDD的兵推的結果感興趣，但完全沒有依賴。「我也不認為他們會全部同意我們的所有建議，但他們應該同意很多部分。」

FDD今天逾20頁的報告提供台灣、美國及日本等國建議，台灣方面包括多元化液化天然氣（LNG）供應鏈、擴充並多元化能源儲存設施及重新思考核能發展。

美國則可以優先推動護航計畫與演練、增加對台灣的LNG出口，及為能源相關突發情境準備制裁方案。FDD並建議日本與台灣協調使用LNG儲備，並與台灣、澳洲、韓國合作建立區域性LNG儲備。

蒙哥馬利指出，這份報告的獨特之處在於，不聚焦「最危險的情境」，例如因應跨海峽入侵及大規模封鎖等，戰爭部已經研究過這些。報告研究的是「最可能發生的情境」。

他說，他與另一位兵推成員、資深中國研究員辛格頓（Craig Singleton）都認為，中共正在進行一場網路經濟戰，鎖定台灣的特定部門，並結合外交、經濟、及行政工具或法律戰，最終目標是試圖破壞台灣的社會韌性。

蒙哥馬利表示，這類兵推的重要性被低估且資源不足。當他們回到美國能源部、商務部或財政部說已進行兵推時，對方的反應是，「我們不知道你為什麼要做這個」，這可能也是讓相關兵推獨特的原因。