卓榮泰：270億特別預算納堰塞湖整治、鳳凰颱風災損 盼朝野支持

11月15日下午在台北市劍潭青年活動中心，台大音樂所教授沈冬有一場演講，介紹從抗戰到政府遷台的愛國歌曲。她在台上感慨，這些東西再不講就要被忘記了，也感謝主辦單位松濤社的執行長宋緒康，有心不讓民國的薪火在台灣失傳。 宋緒康只是坐在會場最遠一角微笑，不曾起立與觀眾打招呼。這位畢業於英國名校的室內設計師，近年因贊助不少「中華民國派」活動，在藍營小有名氣，卻鮮少登台露面。他為何對中華民國與中華文化情有獨鍾？投注時間與財力的舉辦相關活動的原因為何？

2025-11-18 09:00