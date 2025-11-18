快訊

卓榮泰：270億特別預算納堰塞湖整治、鳳凰颱風災損 盼朝野支持

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，他說，預算將辦理馬太鞍溪堰塞湖整治、搶修電力系統等、復原家園及公共設施等10項復原重建項目，也考量鳳凰颱風災損，整體歲出共編列270億元，預留30億元額度，盼朝野立委支持。

今年9月23日受樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀災，釀19人死亡、5人失聯、157人受傷；行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，立法院會今邀卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲等人列席報告，並備質詢。

卓榮泰報告指出，立法院三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，所需經費上限300億元，行政院據以提出特別預算案，除了切實符合救災復健需要，並因應鳳凰颱風導致鳳林、萬榮災損，除預留後續額度30億元，暫未納編外，整體歲出共編列270億元。

預算實施期程自今年11月11日至2027年3月31日止，馬太鞍溪堰塞湖整治後續處理等部分辦理至2030年底。

根據預算案，以經濟部編列91億元最多、交通部編列44億元、農業部編列43億元、環境部編列42億元、內政部編列28億元、原住民族委員會編列5億元、行政院公共工程委員會編列1億元、衛福部編列1億元，另編列預備金15億元，所需財源全數以舉借債務支應。

卓榮泰說，特別預算案規劃辦理災區復原重建項目共10項，包括馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程14億元；農業復原27億元；電力系統3億元；自來水、瓦斯及燃氣設施1億元；家園及公共設施10億元；水利設施99億元；道路及交通47億元；環境衛生42億元；社會復原及產業促進10億元；其他重建統籌協調業務2億元；預備金15億元。

卓榮泰指出，懇請各位委員全力支持，早日通過本特別預算案，使政府各項復原重建項目能夠儘速推動，全力協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾生活儘速重回常軌。

