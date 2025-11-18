快訊

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

中國發日本留學預警 年輕人願棄移民「黃金門票」嗎

蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線提「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部長劉世芳（圖）列席立法院會備詢。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳（圖）列席立法院會備詢。圖／聯合報系資料照

有關國民黨副主席蕭旭岑拋出「一國兩區」的說法。內政部長劉世芳今天受訪時表示，不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，不過我國憲法規定非常清楚。

蕭旭岑昨天接受網路節目專訪，談及國民黨主席鄭麗文的兩岸路線，他說兩岸交流必須回到中華民國憲法，就是所謂的一中憲法，「回到憲法包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。

行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過。針對蕭旭岑的說法，劉世芳會前受訪時表示，她不清楚對方的詮釋為何，但是我國憲法規定非常清楚，「尤其是憲法增修條文，我們都按照憲法增修條文。」

媒體追問，一國兩區是否有在憲法框架之內，劉世芳則重申，擔任我國民選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，「這個沒有解釋的空間」。

此外，花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華為在台陸配，先前因為國籍問題違反國籍法遭解職後提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會近日決議撤銷原處分，同時要求富里鄉公所另為適法處理。

劉世芳說，內政部尚未收到花蓮縣政府、富里鄉公所的訴願決定書，後續會請工作人員前往當地了解狀況，然而根據現行國籍法第20條規定，我國民選公職當選1年之內，必須放棄中國民國以外的其他國籍，內政部也是依此規定要求地方政府辦理解職。

中華民國憲法 花蓮縣政府 國籍 蕭旭岑 鄭麗文 劉世芳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中日關係緊張 鄭麗文：賴總統的回應無疑是火上加油

高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

劉世芳拜會證嚴法師 感謝慈濟協助救災盼持續密切合作

相關新聞

川普再提台搶走晶片生意「實在很丟臉」 黃國昌：認知錯誤

台美關稅談判進入尾聲，美國總統川普昨天再度提起「美國愚蠢地把晶片生意輸給台灣」。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的半導體產...

外交部籲中國善盡大國責任 停止挑釁

賴清德總統昨呼籲中國不要做區域的麻煩製造者。外交部表示，中國近年來在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事及灰色襲擾活動，對...

卓榮泰：270億特別預算納堰塞湖整治、鳳凰颱風災損 盼朝野支持

行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，他說，預算將辦理馬太鞍溪堰塞湖整治、搶修電力系統...

五成民意不贊同賴總統處理國家大事方式 游盈隆：仍陷執政困境

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，37.9%基本上贊同處理國家大事的方式，50.2%不贊同，台灣民...

蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線提「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間

有關國民黨副主席蕭旭岑拋出「一國兩區」的說法。內政部長劉世芳今天受訪時表示，不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，不過我國憲法規定非...

捐錢宣揚中華民國卻不沾政治 解密宋緒康的成長背景

11月15日下午在台北市劍潭青年活動中心，台大音樂所教授沈冬有一場演講，介紹從抗戰到政府遷台的愛國歌曲。她在台上感慨，這些東西再不講就要被忘記了，也感謝主辦單位松濤社的執行長宋緒康，有心不讓民國的薪火在台灣失傳。 宋緒康只是坐在會場最遠一角微笑，不曾起立與觀眾打招呼。這位畢業於英國名校的室內設計師，近年因贊助不少「中華民國派」活動，在藍營小有名氣，卻鮮少登台露面。他為何對中華民國與中華文化情有獨鍾？投注時間與財力的舉辦相關活動的原因為何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。