蕭旭岑談鄭麗文兩岸路線提「一國兩區」 劉世芳：憲法沒有解釋的空間
有關國民黨副主席蕭旭岑拋出「一國兩區」的說法。內政部長劉世芳今天受訪時表示，不清楚蕭旭岑的詮釋是什麼，不過我國憲法規定非常清楚。
蕭旭岑昨天接受網路節目專訪，談及國民黨主席鄭麗文的兩岸路線，他說兩岸交流必須回到中華民國憲法，就是所謂的一中憲法，「回到憲法包含一國兩區的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」。
行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過。針對蕭旭岑的說法，劉世芳會前受訪時表示，她不清楚對方的詮釋為何，但是我國憲法規定非常清楚，「尤其是憲法增修條文，我們都按照憲法增修條文。」
媒體追問，一國兩區是否有在憲法框架之內，劉世芳則重申，擔任我國民選公職，必須放棄中華民國以外的其他國籍，「這個沒有解釋的空間」。
此外，花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華為在台陸配，先前因為國籍問題違反國籍法遭解職後提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會近日決議撤銷原處分，同時要求富里鄉公所另為適法處理。
劉世芳說，內政部尚未收到花蓮縣政府、富里鄉公所的訴願決定書，後續會請工作人員前往當地了解狀況，然而根據現行國籍法第20條規定，我國民選公職當選1年之內，必須放棄中國民國以外的其他國籍，內政部也是依此規定要求地方政府辦理解職。
