江啟臣：支持台商 是立院跨黨派最大共識

中央社／ 台北18日電

立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問團訪美。他說，立法院各黨派雖然時有不同意見，但支持台商永遠是立法院最大共識，是台商在海外發展的最強後盾，並歡迎台商朋友隨時回「娘家」，立法院將傾跨黨派之力，全力協助台商。

江啟臣等人在駐芝加哥辦事處處長類延峰陪同下，上午出席北美洲台灣商會聯合總會理監事會議開幕式，由大會主席、總會長白越珠主持，現場貴賓包括僑務委員會委員長徐佳青、美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、密西根州參議員等。開幕式在演奏完中華民國、加拿大及美國國歌後隆重展開。

江啟臣致詞時表示，今天身兼兩個身分，第一是代表立法院長韓國瑜、第二是身為「中華民國立法院世界台商之友會」會長，向台商致上最高敬意與謝意。

江啟臣肯定商會自1988年成立以來，凝聚36個地方商會、逾3500家會員企業，創造無數就業機會，更吸引美加地區政府的關注，為在地製造商業動能。他特別讚揚台商展現「人飢己飢、人溺己溺」的人道精神，充分發揮「Taiwan Can Help」精神，讓世界看見台灣的溫暖與善良。

江啟臣指出，台商在世界扮演重要角色，爲連結世界的重要橋梁，特別是在經貿領域中，台美在今年1月至9月的雙邊貿易總額高達1660億美元，大幅超越去年全年1580億美元，顯見台商在雙邊經貿關係的卓越貢獻。

江啟臣提及在川普政府提倡「美國優先、美國製造」的政策推動下，多家台商如台積電、緯創、廣達、日月光等企業加碼投資美國，特別是堤維西也在底特律建廠，突顯台灣廠商在供應鏈中的關鍵角色。

江啟臣指出，立法院各黨派雖然時有不同意見，但支持台商永遠是立法院最大共識，是台商在海外發展的最強後盾，歡迎台商朋友隨時回「娘家」，立法院將傾跨黨派之力，全力協助台商，並預祝台商鴻圖大展。

江啟臣等人接續與美國聯邦參議員蘇利文會談，雙方就能源、國家安全、台海穩定、關稅談判、預算審議等議題充分交換意見，期待台美關係穩定雙贏。一行人隨後繼續轉往第二站巴拉圭訪問。

台商 立法院 江啟臣
