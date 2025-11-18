日中緊張 義媒：中國擔憂日本重建軍備保衛台灣

日中近期因台灣議題陷入緊張，義大利媒體分析，中國對日相「挺台論」反應如此激烈，是擔憂日本重建軍備後，將保衛台灣納入戰略考量，若美國勢力淡出亞太，日本也可能成為區域新核心，聯合南韓、紐澳、印度等國制衡中國。

義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）今天發表一篇專論分析，中日最近因台灣議題陷入高度緊張，深層背景因素是日本打算重建軍備，讓中國深感不安。日本擬重建軍備的理由與德國相同，皆面對充滿野心的強大鄰國，及無法承諾保障安全的美國。

分析認為，日德都曾是二次世界大戰的軸心國成員，儘管現在已和當初的帝國或軍國主義強權不同，但俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）喚醒德國，中國國家主席習近平喚醒亞洲的「日出之國」，讓日德奮起重整軍備挑戰中俄，這是普亭與習近平政策的大敗筆。

義媒指出，日本首相高市早苗提到中國若入侵台灣，也是對日本國家安全的攻擊，這並非新鮮事也難以反駁，台日關係本就極為牢固，中國併吞台灣無疑對日本是嚴重打擊；中國對此反應強烈，因為中國認為日本可能將保衛台灣納入戰略考量，無論美國是否採取行動。

分析指出，目前日本重整軍備還只是紙上作業，日軍要真正對中國解放軍構成威脅，還需大量時間、金錢及人民觀念轉變。然而習近平已預見一個迫切問題，日本在區域擁有領先財富與科技實力，有潛力成為制衡中國軍國主義的堡壘，即使美國決定部分撤軍。

分析也說，東京也可能成為新聯盟網絡核心，或許還會與南韓、澳洲聯手，甚至延伸至印度，建立一道屏障，阻止中國主導整個亞洲。正是基於此設想，習近平的外交體系才對高市言論做出如此強烈反應。

義媒分析，地緣政治不喜歡出現真空，若美國減少在印太地區的軍事存在，中國已積極擴張準備接手，中國海軍、海警針對鄰國的軍事挑釁不斷升級，該地區所有主要國家都將面臨兩難，淪為北京的附庸，或準備填補美國留下的權力真空。

晚郵報觀察，日本、南韓、紐澳、印度近期的政治發展都表明，區域各國試圖「填補美國權力真空」的可能性更大。這與歐洲近期局勢類似，普亭侵略烏克蘭本可能引發其他鄰國的順從，目前情況則恰恰相反。

義媒從歷史角度分析，促使德國重新武裝，可能是普亭犯下最災難性的政治錯誤，因為北約（NATO）或美國從未侵略俄羅斯，德國在20世紀曾2次入侵俄羅斯。同理，激勵日本重新武裝對中國領導人同樣是自討苦吃。

報導結語指出，美國過去對歐亞安全扮演關鍵角色，在歐洲，北約成立是為了「阻擋俄國，留住美國，壓制德國」，德國裁軍是美國曾為歐陸帶來的戰略資產；亞洲沒有北約，但日本軍備弱化也是美國占領日本期間制定的「和平憲法」所致。若日德2大區域強權都重新武裝，象徵習近平與普亭的領導失策。