國防部「全民安全指引」印千萬本普發全民 立委批浪費

國防部九月推出新版「台灣全民安全指引」，賴清德總統當時表示，將規畫讓家家戶戶都拿到。國安會副秘書長林飛帆表示，自明日起，將比照選舉公報普發手冊，透過各縣市的民政系統和村里長等基層發送，讓全台九百八十萬家戶都能拿到手。

對於比照選舉公報全民發送，國民黨立委牛煦庭認為這是基於職責發放，但也顯示民進黨主政之下，戰爭風險逐漸上升；民眾黨立委林國成則質疑，全民普發根本就是擾民，「難道台灣已經準備打仗？」

林國成說，此舉不僅製造垃圾，也增添村里長麻煩，況且現在都在推動Ｅ化，何必還要發送紙本手冊？以他過去擔任里長的經驗來看，老百姓不會詳讀這種東西，「政府只是在脫褲子放屁，得到他們所需要的安慰」。

賴總統九月在總統府舉辦的「韌性台灣、民主永續」國際論壇致詞指出，要讓家家戶戶都能得到新版台灣全民安全指引。

林飛帆指出，本月十九日起將透過各縣市的民政系統和村里長等基層發放，目標是在明年一月五日前能發到每戶，「類似發放選舉公報的方式」，首波印刷預計一千一百萬本，發到家戶約九百八十萬本，其餘送到各級學校、圖書館和各縣市公所等公共場所；除了中文版本外，也準備英語版本，透過外交部聯絡駐台機構，發給在台的外籍人士，其他語言版本會逐步討論並推動。

林飛帆表示，普發手冊非台灣獨有，而是許多國家正在進行的重要工作；國際上重要國家諸如瑞典與芬蘭均發放全民防衛手冊給國人，另外，捷克也正準備於今年發放全民七十二小時生存指南，法國也有相關規畫。

陸促美國停止武裝台灣

美國總統川普第二任內，於十三日首度宣布對台軍售，規模三點三億美元（約台幣一○二億元）。大陸國防部昨晚回應表示，中方敦促美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。