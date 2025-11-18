聽新聞
王鴻薇質疑：商人洗產地被訴 仍獲國防標案

聯合報／ 記者鄭媁程嘉文／台北報導

國民黨立委王鴻薇去年四月揭露，承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，涉洗產地後仍持續承攬國防部標案。王鴻薇昨再指控，該負責人今年六月遭起訴，名下三家公司今年仍取得國防部標案達卅案，高達九千多萬元。

王鴻薇指出，去年四月她揭露，豐益國際聯合公司外購飛彈原料用大陸製品洗產地，遭中科院解約、停權；結果該廠商竟能用久宜機械、永冠應材等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。

王鴻薇指出，根據政府採購網，陳姓負責人今年用豐益、久宜、永冠等三家公司的名義，就承攬國防部卅件標案，金額達九千一百九十五萬元。其中，豐益得標空軍、陸軍標案共七百一十萬元；久宜得標陸海空軍標案六千四百萬元及內政部空勤總隊標案九十萬元；永冠得標空軍標案共兩千多萬元。

王鴻薇質疑，國防部不知道是沒管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可鑽。該廠商不只在她去年開記者會爆料後，仍能持續得標，陳姓負責人今年六月被桃園地檢署起訴後，十月十三日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標。她質疑，被停權、被起訴的黑名單廠商，為何還能一再得標？

國民黨立委徐巧芯去年在立院質詢時也曾提及此案，國防部當時回答「中科院都有提供黑名單，會管制，現在開始會落實」。王鴻薇反問，如有黑名單，為何這三家公司今年還能取得陸海空三軍標案？

王鴻薇表示，她曾主張行政院工程會推出「三振條款」，當廠商被列入三次黑名單，應該永久不能在政府機關投標，甚至得標；如果政府機關不能屏除採購弊端，一再讓有問題的公司繼續得標，會被質疑是否有人上下其手、圖利特定公司，國防部應該給外界交代。

國防部回應表示，因為中科院自辦購案與政府採購法，各有自己的違規廠商「黑名單」，被中科院拒絕往來，不代表失去投標國防部的資格；但國防部已要求各單位在辦理最有利標時，將廠商先前其他的不良紀錄，列入項目評鑑。

國防部也表示，針對履約中案件，為防範得標廠商違反契約，國防部已自去年四月起，依據中科院每月提供該院拒絕往來廠商名單，令發全軍各單位，確保交貨品質及產地來源無虞。

國防 王鴻薇
