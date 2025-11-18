快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

聽新聞
0:00 / 0:00

地方叫苦 謝國樑：節流節到斷腸

聯合報／ 記者邱瑞杰陳敬丰葉德正張策／連線報導
基隆市長謝國樑（右）昨在議會表示，明年因中央補助縮水，編好的預算已刪減四十多億，「已經節流節到腸子都節斷了」。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（右）昨在議會表示，明年因中央補助縮水，編好的預算已刪減四十多億，「已經節流節到腸子都節斷了」。圖／基市府提供

財劃法修法大戰，地方政府叫苦連天。基隆市長謝國樑昨天說，明年因中央補助縮水，編好的預算已刪減四十多億元，欲哭無淚，「已經節流節到腸子都節斷了」；如果關稅能比照營業稅，透過財劃法進到所在城市，對基隆會很有助益。

基隆市議會定期會昨安排市政總質詢，謝國樑表示，市府去年歲出二五四億元，財劃法修法後，預估會增加七十三億元，加起來約三二七億元，所以明年預算目標是歲出三百億元，另還債廿億元。不料中央補助減少，明年歲入只有二三七億元，來回相差九十億元。

謝還說，由於明年歲入減少，已編第一版明年歲出預算，因應短差要刪減到二六○億元左右，其中約二百億元是基本開銷，是無法刪減的法定支出，各局處這段時間非常辛苦刪減四十多億元預算，有點欲哭無淚。

桃園市副市長蘇俊賓今天將赴行政院開會，他指出，中央逕以「地方財源增加」為由，刪減地方重大建設、教育與社會福利等領域的補助款項，並將部分計畫移列為地方自辦，目前統計已同步刪減計畫型補助款一五四億元，增加地方計畫執行的不確定變數，「這不是中央、地方合作該有的信賴關係」。

蘇俊賓也說，桃園承擔國家重大建設責任，包含機場、運輸、工業貢獻，在預算分配所收到的不公平，在財劃法修法過程中原本可以適度的平衡，如今，卓內閣「一手補、一手減」，與修法改善各地方政府財政結構合理性的初衷背道而馳。

台中市長盧秀燕指出，明年中央補助款將比今年減少一五七億餘元，即使統籌分配稅款增加超過二百億元，但中央的捷運補助縮減，加上今年土地標售不如預期，市府財政已出現上百億元缺口，除樽節支出，將研議舉債彌平。

新北市新聞局長李利貞表示，行政院應明白揭示政院版財劃法各項水平指標金額，並提供各縣市試算結果參考，尤其許多設算基礎數據僅中央能全盤掌握，應避免讓地方政府在修法過程中形同「開盲盒」。

財劃法 行政院 補助款 蘇俊賓 謝國樑
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中央補助縮水預算已刪40多億 謝國樑：節流節到腸子都節斷了

援引「阿北」5個互相…邱佩琳談任謝國樑副手 盼更多人才進政府大水庫

藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

謝國樑邀邱佩琳當副手 成民眾黨「聯合政府」實踐範例

相關新聞

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於19日會面，地點選在新莊凱悅嘉軒酒店舉行，全程公開；國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李...

沈伯洋：不屈服於大陸抓捕 持續出國反擊威脅

中國點名對民進黨立委沈伯洋展開「全球抓捕」。沈伯洋今天指出，中國越打壓，台灣人越不應屈服，因此這次臨時決定不以視訊，親赴...

政院推財劃法稱3縣市有意見 新北：中央沒清楚回應問題何來不同意

新版財劃法爭議未解，行政院將提出院版修正條文，財政部今天再度說明分配公式指標及權重，並透露上次會議中，台北市、新北市、新...

地方叫苦 謝國樑：節流節到斷腸

財劃法修法大戰，地方政府叫苦連天。基隆市長謝國樑昨天說，明年因中央補助縮水，編好的預算已刪減四十多億元，欲哭無淚，「已經...

在野批卓揆帶頭違法 自以為太上皇

朝野財劃法修法大戰，行政院長卓榮泰昨天表態「全面迎戰」。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰悖離事實、胡言亂語；民眾黨團...

新聞眼／執政無能 賴卓只會向在野開戰

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸通緝，賴清德總統身為三軍統帥，先是要立法院長韓國瑜聲援，昨天又回擊韓國瑜「不該替侵略者找藉口」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。