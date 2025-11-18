立院批三接爭議 預算未審先決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報，民眾黨立委黃國昌昨天指出，工程額外增加的預算，從原先預估一五○億元暴增為三四三億元，且看不到細節，甚至立法院還沒審查預算通過就已經決標，中油欺騙國人，先射箭再畫靶。中油董事長方振仁坦言，預算是先獲動支，經費從其他地方來的，會再提供細項及新增預算資料。

鏡週刊報導，中油觀塘天然氣接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，立法院司法及法制委員會昨邀中油、法務部等單位就該案專題報告。

黃國昌質詢指出，三接五項主體工程預算最早是六六○億元，後來因為藻礁爭議推出延伸工程，增加三項工程，增加一五○億元，但額外增加預算最後卻變為三○五億元，是何時編列及通過的？方振仁回應，一五○億元是直接工程，編列預算時考量其他因素，計畫預算是三百億元左右；行政院於民國一一一年三月核定計畫總額為九六五億元，所以應該是一一○年做計畫修正報經濟部。

黃國昌質疑，工程總預算於一一一年還是六六○億元，一一二年預算書才編列為九六五億元，爭議外推工程究竟是何時決標？方振仁表示，是一一一年七月。黃國昌轟：「也就是預算還沒送到立院審核，就可以先決標？」方振仁回應，後續修正計畫有核准中油先行動支。

黃國昌抨擊，這根本是先射箭再畫靶，那暴增的三○五億元預算當中，細項到底是什麼？計畫只有數字、目的、總額，總字數不到百字，經費卻增加三百多億元。方振仁表示，文書報表過去都是以此標準格式；黃國昌直呼「就是過往陋習」，若沒給預算前就先決標是正常，那要全盤檢討我國預算制度。

黃國昌還說，中油報的預算數字是三○五億元，結果最後實際上是三四三億元。方振仁表示，計畫編列預算還有其他項次。黃國昌質疑，意思是會從其它項目挪用？方振仁說「對」，還有工程準備金等。

黃國昌痛批「含糊其辭，這是在欺騙國人」；方振仁承諾，相關細項，以及超過一五○億元預算從計畫中哪個項目來的，會在本周五下班前提供相關資料。

中油隨後發出新聞稿表示，行政院宣布「三接外推方案」，中油據此辦理第三次計畫修正，投資總額由六六○億餘元調增為九六五億餘元，並展延工期至一一八年十二月。嗣經重新調整分年預算編列，一○五年至一一二年的分年預算均無變動；核定增加的三○五億元，主要分配於一一三年至一一八年的分年預算，且修正計畫增加的三○五億元亦於台灣中油一一二年預算書表達，送立法院審議，均依相關預算程序辦理。另外，一一一年度實際動支一二○點二九億元，未超過原報立法院核定的一一一年度預算。