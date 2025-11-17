【即時短評】「解決提出問題的人」兩岸內政搞不定 賴卓向在野開戰

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸通緝，賴清德總統身為三軍統帥，先是要立法院長韓國瑜聲援，今天又回擊韓國瑜「不該替侵略者找藉口」；同一時間，行政院長卓榮泰面對財劃法則宣布對在野「全面迎戰」。總統、閣揆在兩岸、內政問題搞不定，竟都選擇向在野開戰。

中國大陸近期以涉及從事分裂國家活動通緝沈伯洋及網紅「八炯」與「閩南狼」等人，再引兩岸話題。對於國人遭中共當局偵查、通緝，特別是其中包括國會議員，國會議長固然有必要關切。

當韓國瑜上周被賴總統點名應該聲援沈伯洋，韓隔天即呼籲賴總統廢除民進黨「台獨黨綱」、撤回「境外敵對勢力」的說法，形同提供賴總統「解方」；但在韓脫口「自己生病，讓別人吃藥」之後，府方當天未有回應，如今賴總統竟砲口對內，直指韓「不應替侵略者找藉口」。

事實上，韓國瑜已強調身為國會大家長，會盡全力保護好每一位立委的權益。但國會議長不能代表全體國會，如何有效聲援沈伯洋及正告對岸，除了民進黨立院黨團應有積極作為，促請朝野合力發聲，更重要的是兼任民進黨主席的賴清德總統，不該把保護黨員及國人的責任，轉嫁給韓國瑜。

韓國瑜的直言不諱，固然讓賴清德面子掛不住，心裡也很不是滋味；但撇開「誰生病、誰吃藥」的口水之爭，賴總統正是對兩岸和平及國人安危必須「負最終責任」的那個人。直接把提供解方的人指為「替侵略者找藉口」，不但規避了總統應負的責任，更是對國會議長的最嚴厲抹紅與汙衊。

卓榮泰因財劃法再修正而向國會宣戰，則是賴政府另一個讓國政動盪不安的不智之舉。藍白再修正財劃法，用意在於反制政院以行政裁量權對地方補助款動手腳。卓揆不先檢討為何遲不提出政院版修法，只知嗆聲要提救濟、全面迎戰。

行政院受立法院監督，本是憲法明定，如今竟由閣揆口中說出要「全面迎戰」，這在民主國家，已經構成倒閣事由；這樣的閣揆，還想獲得國會信任與歡迎？還有與在野溝通的能力？

從兩岸議題到內政修法，目前的主政者不斷與在野黨火車對撞，「不想解決問題，只想解決提出問題的人」。然而，只會向在野開戰的執政者，徒然自顯執政能力的不足。