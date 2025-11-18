快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

立院財劃法修法 卓揆：全面迎戰

聯合報／ 記者黃婉婷葉德正／連線報導
財劃法修法大戰，行政院長卓榮泰（中）17日宣告「全面迎戰」，預計周四將提出政院版財劃法修正版本，卓揆也將親自說明。圖為卓揆9月出面說明修法事宜。圖／聯合報系資料照片
在野二度聯手修正財劃法行政院長卓榮泰昨預告本周四行政院會將通過院版財劃法修正草案，「全面迎戰」在野突然修法行為；關於修法草案的水平分配方面，財政部將調整農工、人口指標權重，並透露僅雙北、新竹市不同意，財主單位今將邀地方討論。行政院發言人李慧芝說，卓揆後天將親自說明修法規畫，盼立院理性討論，不能再讓國家空轉。

新北市政府新聞局長李利貞昨說，財政部有空分化地方政府，不如把時間拿來加強溝通，中央還沒清楚回應問題，地方何來同不同意？

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立法院去年底三讀修正財劃法，中央須釋出四一六五億元統籌稅款給地方，立法院上周五又再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

卓揆昨對此表達訝異與遺憾，並預告今天財主單位跟地方政府談過後，周四行政院會將正式討論、通過院版財劃法修正版本，再送立法院審議；他強調，立法院通過的新修財劃法問題，比起過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，「行政院將全面迎戰」。

財政部國庫署長陳柏誠昨說，政院版修法將調整為「基本財源保障制」，均衡國民生活品質，使垂直（錢權）分配合理、水平（城鄉）分配更公平，事責回歸再搭配管考機制，也能強化地方自治，一般性及計畫型補助回歸「舊制模式」。

財政部規畫「財政努力指標」與「基本建設需求指標」各占四十％及六十％，財政努力納營利事業營業額廿％、財產稅努力六十五％、非稅收入努力十五％；基本建設囊括土地面積卅％、人口數卅％、工業人口廿％、農林漁牧人口十％、農林漁牧產值十％。

調整係數上，林業用地、國土保安及生態保育用地折算，農牧用地一點五倍，反映土地管理與養護成本；六十五歲以上及十四歲以下人口一點二倍，並以平均每戶可支配所得均標準，反映人口結構對地方施政影響；離島地區土地面積及人口數則以兩倍計算。

陳柏誠也說，在十月與地方政府的第五次會議，會中明確表達不同意的是雙北和新竹市，其他屬農業或農工大縣的藍營縣市認為當前規畫公平合理；財政部也保證，未來統籌分配稅款及一般性補助款不低於二○二五年分配水準，讓地方「非常放心」。

財劃法 立法院 修法 統籌分配稅款 李利貞 行政院
×

