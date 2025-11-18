政院版財劃法納五大指標 周四提出修法草案 盼達成三贏

經濟日報／ 記者余弦妙黃婉婷／台北報導
行政院預計20日提出《財政收支劃分法》修法版本。圖為卓揆九月出面說明修法事宜。本報資料照片
行政院預計20日提出《財政收支劃分法》修法版本。圖為卓揆九月出面說明修法事宜。本報資料照片

行政院預計本周四（20日）提出《財政收支劃分法》修法版本，據財政部規劃，將細緻處理各項分配指標，包含在基礎建設需求指標上，納入土地面積、人口數、工業人口、農林漁牧人口、農林漁牧產值等五大指標分配權重。

財劃法經多次討論，政院版修法已進入深水區。財政部強調，政院版財劃法希望能達成「三贏」：中央有能力協助地方、地方有自主財源、人民可享均等生活品質。前次會議中，僅台北市、新北市、新竹市明確對於院版指標表達不同意。

立法院上周五再次三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰昨日表示，今日將再與地方政府討論事權，周四院會中將討論政院版財劃法，他指出，上周通過的財劃法，問題比過去更大，立法院在野黨團突然通過，政院會全面迎戰。

政院將提出財劃法修正條文，規劃2027年上路。針對權重調整後的統籌分配稅款金額，財政部國庫署長陳柏誠說明，中央的財政拉出4,165億元，是在「掏空」中央財政，因為沒有一起討論事權釋出；照理說，本來屬於《地方制度法》、屬於地方自治該做的事，就應該回歸地方去做，因為「拿多少錢、辦多少事」。

針對分配公式指標及權重，財政部規劃「財政努力指標」與「基本建設需求指標」各占40%及60%，其中基本建設方面指標調整較大，包括土地面積（30%）、人口數（30%）、工業人口（20%）、農林漁牧人口（10%）、農林漁牧產值（10%）。

舉例來說，土地面積會依使用區分細緻處理，離島加權兩倍、農牧用地1.5倍；林業用地、國土保安、保育用地因多由中央負擔成本，則打折處理。若以人口數來計算則對6歲以上、14歲以下人口以1.2倍計算；至於在平均可支配所得較低的縣市則以逆指標增加分配。

陳柏誠也表示，院版新增「工業就業人口」指標，並對中高汙染事業採加乘計算，讓受汙染影響縣市獲得更多回饋；農業部分則以「農林漁牧就業人口」與「產值」作為分配基準。

財劃法
