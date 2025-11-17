加中融冰影響台加關係？曾厚仁：沒到下結論時候

快訊

中央社／ 多倫多17日專電

台加關係過去幾年突飛猛進，但今年國際局勢風起雲湧，加中關係近來快速「融冰」，台灣是否受到衝擊，駐加代表曾厚仁接受中央社訪問表示，「我們還在觀察，下結論的時間還沒到」。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上任後，面對不斷向加國施壓且多變的美國川普政府，決定重拾加中關係。上月底卡尼在南韓慶州APEC峰會期間，與中國國家主席習近平舉行高峰會，是兩國領袖自2017年以來首次正式會談；卡尼也允諾將擇期訪中。

過去1個月，加拿大外長安南德（Anita Anand）與中國外長王毅數度對話，11日雙方宣布將加快恢復各領域合作。安南德還向加通社表示，加拿大政府現在視北京為「戰略伙伴」。

被問到台加關係是否會受此影響，曾厚仁說：「我們還在觀察，不能單憑外長或誰講的一些話，逕下結論；還早，下結論的時間還沒到。但我們當然非常關注他們所做的這些、所表達的這些立場。」

「現在國際情勢非常複雜。」曾厚仁說：「好人跟壞人不是那麼清楚了，不是黑白分明，因為是我泥中有你，你泥中有我，和冷戰時期不太一樣；冷戰時期好人壞人就是河水不犯井水完全不來往，現在已經不是這麼回事了。」

曾厚仁認為，川普「說變就變」的行事作風，似乎也感染了其他國際政治人物，對外講話和實際行為有時未必一致。「現在不能說加拿大政策已經完全改變了，我們都還在觀察」，加拿大對台政策目前也沒有任何改變的跡象。

曾厚仁同時強調，「關係的改變沒有那麼容易，不是說變就變，有些東西叫做『基本盤』，很難改變」。他說：「就好比川普好像和習近平兩人buddybuddy（關係密切友好），又要去中國訪問、又邀習近平訪美，但美中對立情勢保證就是不會變。」

曾厚仁舉例指出，七大工業國集團（G7）12日才在加拿大舉行外長會議並發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，反對任何片面改變現狀的企圖，特別是以武力或脅迫手段為之；聲明也再次明確支持台灣有意義參與國際組織。

曾厚仁表示，G7外長聯合聲明清楚延續過去一貫立場，在描述與台灣相關戰略議題時，調性也都沒有改變；而加拿大是這項會議的主席國，主持會議的正是外長安南德。

至於強化台加關係方面，台灣能夠做些什麼，曾厚仁說：「加拿大的印太戰略是很好的路徑圖，我們要繼續努力把我們的價值做出來。我們穩紮穩打，彰顯出我們的價值，要做的事情很多。」

