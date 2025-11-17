外交駐外人事異動 陳剛毅將任駐帛琉大使

快訊

中央社／ 台北17日電

外交駐外人事異動，行政院今天核定，現任國會事務辦公室執行長陳剛毅將派任駐帛琉大使，預計將協助帛琉籌備明年度太平洋島國論壇峰會

陳剛毅畢業於政治大學阿拉伯語文學系，曾任駐阿曼代表、駐溫哥華辦事處處長、駐汶萊代表處副參事，也曾派駐過菲律賓、美國、約旦等國。

台灣今年未能參與「太平洋島國論壇」（PIF）領袖峰會，而明年適逢帛琉擔任主辦國，預計陳剛毅將扛下展示台灣貢獻的重責大任。

對此，外交部長林佳龍也曾表示，外交部將以榮邦計畫創造台帛共榮的願景，以「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」理念，協助帛琉籌備2026年的PIF，在世界面前呈現台帛合作的成果。

PIF領袖峰會今年由索羅門群島主辦，索羅門群島認為今年應更聚焦內部改革議題，而決定不邀請包含台灣在內21個對話夥伴出席。

帛琉 外交部 峰會
