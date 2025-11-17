快訊

周五前東北季風持續影響 周三、周四「低溫下探13度」

日職／林安可成第10位西武台灣球員 郭泰源是指標、張誌家為污點

中央補助縮水？新北：新版財劃法有增保障「不比去年少」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
行政院舉行記者會，回應院版財劃法相關問題，財政部國庫署長陳柏誠（左）出席。記者曾原信／攝影
行政院舉行記者會，回應院版財劃法相關問題，財政部國庫署長陳柏誠（左）出席。記者曾原信／攝影

財劃法近期再度修正，引發地方政府關注財源變動。基隆市長謝國樑今指出，中央補助縮減造成預算落差，引起外界討論是否其他縣市也受影響。對此，新北市主計處長吳建國表示，最新修法版本對新北「整體上更有保障」，補助規定比以往更明確、也更不容易縮水。

新北市主計處長吳建國表示，財劃法去年完成修正，上周五中央又推出新的修正版本，雖然相關公式仍未完全處理完備。不過，新版內容對地方政府而言「整體上更有保障」。他指出，此次修法對中央補助新增2項重要限制：一般性補助款不得低於上年度編列數、計畫性補助比例不得低於前10年補助比率，等於為地方財源設下最低保障額度，避免中央縮減過去的補助規模。

吳建國說，財劃法的立法精神主要針對統籌分配稅款，但無論中央提高多少，若是從其他補助項目扣回，其實地方並不會真正受惠。新版修法則明確要求「過去補助多少不能縮水」，對新北來說更具穩定性。

他也提到，外界可能因上一版草案讓部分縣市受影響，因此產生疑慮；但最新版本基本上回到保障地方的方向。

財劃法 修法
