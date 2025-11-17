德媒專訪 蔡英文：台灣科技領先握有AI時代鑰匙

快訊

中央社／ 柏林16日專電

前總統蔡英文上週訪德期間接受德國政經媒體Table專訪，談科技、世界局勢以及卸任後的生活。提到美中貿易戰與科技封鎖，蔡英文說：「我們握有進入AI時代的鑰匙。」德媒觀察，台灣正催生一種全球獨有的「科技外交」模式。

蔡英文上週訪德行程滿檔，除了在「柏林自由會議」發表台灣卸任總統在德首次公開演說，也參訪歐積電、智庫，與德國國會和邦議會議員對談，並接受世界報（Die Welt）與Table兩家德媒專訪。

Table今天刊載專訪內容，從蔡英文卸任後的生活談起，也聚焦她對世界局勢的觀察與台灣政治現狀。

「卸下總統職務的那一刻感覺很美好。」蔡英文告訴Table，在任8年期間，台灣發生的所有事情都與總統相關，即便不是她親自做出的決定，結果仍需由總統承擔，面對外界批評、深夜處理緊急狀況更是家常便飯。

她說，擔任總統「既是一種挑戰，也是特權」，雖然為此付出代價，但她從未後悔這個選擇。她笑說：「至少現在人們知道，女性可以把這份工作做得一樣好。」

Table指出，蔡英文卸任後以「非官方大使」身分持續在國際間奔走，對於邦交有限的台灣而言，這項角色格外重要。儘管卸任，她仍在全球民主陣營間積極互動，接續副總統蕭美琴在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的演講，在柏林自由會議發表談話。

談到全球貿易戰，蔡英文表示，美中貿易戰與科技封鎖正在重新塑造供應鏈，而台灣正處於關鍵位置。

蔡英文指出，「台灣握有進入AI時代的鑰匙，因為生產的晶片與AI伺服器極具競爭力」，台灣技術領先。

Table分析，台灣先後在德國、日本與美國設立半導體據點，背後並非單純的產業布局，而是一種結合政治、經濟、科技與外交的全新「科技外交」。

蔡英文解釋，這樣的布局同時具備戰略目的：透過供應鏈的不可替代性，對中國形成「不要對台灣做出激烈行動」的嚇阻。她強調，若台海生變，「整個世界經濟都會受到衝擊」。

面對日益險峻的威權威脅，蔡英文呼籲民主國家合作，建立堅固的民主聯盟，特別是在假訊息與認知戰氾濫的今天。她指出，許多威權工具在亞洲與歐洲相似，各民主國家應加強合作。

對於台灣內部圍繞兩岸議題的激烈政治對立，蔡英文則展現從容。她表示，民主社會中的爭吵與辯論很正常，但最終仍須找到共識，「我們或許不喜歡彼此，但大家都希望維持現狀與民主」。

訪談末段，蔡英文談起卸任生活。當不在海外出訪或與智庫團隊工作時，她最珍惜能重新「安靜閱讀」的時間；家中兩隻狗與兩隻貓在台灣小有名氣，不僅有自己的維基百科頁面，選舉期間還成為周邊玩偶原型。她笑說，如今生活中最大的挑戰是「每天都能把牠們餵飽」。

蔡英文 外交 德國
