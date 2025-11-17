巴拉圭伊泰布省長訪台 瞭解台灣經貿科技公衛發展
巴拉圭伊泰布省長貝雷拉今天首度訪台，將接受外交部宴款、拜會經濟部國貿署，並瞭解台灣經貿、科技、公衛及教育發展情形。
外交部晚間發布新聞稿指出，巴拉圭伊泰布省（Itapúa）省長貝雷拉（Javier Pereira）夫婦應政府邀請於17日至21日訪台，外交部表達誠摯歡迎。
外交部表示，貝雷拉夫婦訪台期間將接受外交部款宴，並拜會經濟部國際貿易署及財團法人國際合作發展基金會，另參訪台大醫院、新竹科學園區、工業技術研究院、沙崙智慧綠能科學城、衛武營國家藝術文化中心及自由廣場等，並將與巴國留台學生在國立臺灣科技大學進行座談。
外交部說，伊泰布省是友邦巴拉圭的農牧重鎮，貝雷拉自2023年上任以來，積極推動地方社福、醫療及教育發展，並與台灣政府緊密合作，此次首度訪台將實地瞭解台灣經貿、科技、公衛及教育發展情形，並開拓伊省與台灣各領域合作，促進雙方互惠共榮關係。
