沈伯洋：不屈服於大陸抓捕 持續出國反擊威脅

中國點名對民進黨立委沈伯洋展開「全球抓捕」。沈伯洋今天指出，中國越打壓，台灣人越不應屈服，因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡100%努力，這也是國會外交突破，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

沈伯洋今天出席民進黨發言人吳崢主持的直播節目「午青LIVE」。他說，中國恐嚇對象不只立委，而是全體台灣人民，必須加以防備；對於藍營立委出言嘲諷，甚至說「自作自受」。沈反問，難道得罪中國就該被威脅嗎？身為立法院長的韓國瑜更應該表態，而非迴避。

沈伯洋指出，已要求陸委會加強宣導中國的危險性，包括李明哲僅因社群發言就被判刑的案例。他強調，中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，除了自己不害怕，也要把這分「不害怕」散播給大家，自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。

沈伯洋表示，中國越打壓，台灣人越不應屈服；因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡100%努力，這也是國會外交的突破，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

吳崢則痛批，中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安；賴清德總統今早受訪時也再度對韓國瑜院長喊話「勿替侵略者找藉口」。吳崢強調，不分黨派，只要屬於同一個國家，就必須一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。