遭林楚茵質疑拚「中共代理人」 陳玉珍反嗆：一味用意識形態看事情

國民黨立委陳玉珍遭民進黨立委林楚茵質疑拚做「中共代理人」，陳玉珍回應，任何首長目的都是希望百姓過更好，尤其金門人不希望有戰爭，希望促進交流，也希望白酒能讓大陸人多品嚐；民進黨一味只用意識形態看事情，忽略以民為本、經濟優先，為了金門未來，當然要選擇正確道路。

林楚茵批評，國民黨選了一個「紅統」主席鄭麗文，讓國民黨立委集體失寵，為了黨內的「爭寵戲碼」，陳玉珍現在是拿離島來「表忠」嗎？

昨天跑去中國，還說出「金門與大陸脫離不了關係」，公開認同中國「融合示範區」政策，到底要選「金門縣長」，還是拚做「中共代理人」？

陳玉珍回應，任何人不管擔任地方首長還是中央首長，目的就應該是希望讓老百姓過更好的生活，她玉珍如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影。

陳玉珍指出，金門距離廈門1.6公里，是台澎金馬地區唯一跟中國大陸有實際陸地接戰過的地方，金門人上一代承受過太多炮火，不希望再有戰爭發生。大家希望中國大陸各省各地的人都可以多到金門來參觀、交流、訪問，增進了解，都說台澎金馬最美的風景是人，就是希望大陸人民看到金門人善良純樸的一面；也希望金門鄉親多多到去看看大陸，除錦繡河山外還有大陸軟實力以及現代AI智能科技在各方各面的運用。

陳玉珍提到，中國大陸是世界上最大的白酒市場，一年的營業額是約8000億元人民幣，金門高粱酒在大陸只賣不到2億元人民幣，金門人當然也希望這麼好的酒，能讓大陸的人民多了解、多品嚐。