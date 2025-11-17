鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於19日會面，地點選在新莊凱悅嘉軒酒店舉行，全程公開；國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華明下午3點半先場勘。

「鄭黃會」敲定在本周三下午3時至4時30分，於新莊凱悅嘉軒酒店登場，會後將有媒體聯訪。國民黨方面，出席人員除了鄭麗文，包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁。

由於當天為國民黨例行中常會，為此，黨中央將中常會提前至下午1點舉行，雙方明天會共同發布採訪通知。

藍營人士表示，周三屬禮貌性拜會，不會有2026提名的實質進展，尤其藍營執政縣市長多是現任爭取連任，進度上不會像民進黨那麼急，先與民眾黨堆疊善意，共識推出一套合作機制辦法，「提得好比提得快更重要」。