快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）。記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）。記者林伯東／攝影

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於19日會面，地點選在新莊凱悅嘉軒酒店舉行，全程公開；國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華明下午3點半先場勘。

「鄭黃會」敲定在本周三下午3時至4時30分，於新莊凱悅嘉軒酒店登場，會後將有媒體聯訪。國民黨方面，出席人員除了鄭麗文，包括李乾龍、李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及立法院黨團總召傅崐萁

由於當天為國民黨例行中常會，為此，黨中央將中常會提前至下午1點舉行，雙方明天會共同發布採訪通知。

藍營人士表示，周三屬禮貌性拜會，不會有2026提名的實質進展，尤其藍營執政縣市長多是現任爭取連任，進度上不會像民進黨那麼急，先與民眾黨堆疊善意，共識推出一套合作機制辦法，「提得好比提得快更重要」。

國民黨 李哲華 酒店
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係緊張 鄭麗文：賴總統的回應無疑是火上加油

鄭麗文曝與德在台協會代表會面 強調台海和平穩定是德核心利益

藍白合進行中 黃國昌：很快和國民黨主席鄭麗文會面、基本上全程公開

鄭麗文會晤英駐台代表 英方關切國民黨發展

相關新聞

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌將於19日會面，地點選在新莊凱悅嘉軒酒店舉行，全程公開；國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李...

宣告全面迎戰！政院曝卓揆這日親自說明院版財劃法 盼在野理性討論

在野二度聯手修正財劃法，行政院長卓榮泰今宣告「全面迎戰」，面對綠營支持者希望卓揆不副署，行政院預告，現在討論重點，就是如...

政院版財劃法統籌稅款分配指標曝光 財政部曝「3縣市」有意見

新版財劃法爭議未解，行政院將提出院版修正條文，待明天（18日）邀集地方討論後，最快周四（20日）送行政院會通過。財政部今...

政院推財劃法稱3縣市有意見 新北：中央沒清楚回應問題何來不同意

新版財劃法爭議未解，行政院將提出院版修正條文，財政部今天再度說明分配公式指標及權重，並透露上次會議中，台北市、新北市、新...

沈伯洋選台北市長機率增？藍議員曝賴總統想複製「陳時中模式」

民進黨立委沈伯洋被大陸方以「分裂國家罪」為由，發布全球通緝，先前聯電創辦人曹興誠更公開呼籲民進黨徵召沈選台北市長。而賴清...

影／沈伯洋戰蔣萬安成話題 王鴻薇：戰士「選很大」放棄花蓮了嗎？

民進黨立委沈伯洋對參選台北市長鬆口「黨要我做，我就做」，國民黨立委王鴻薇表示，沈伯洋說戰士很難選擇自己的戰場，但其實過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。