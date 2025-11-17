宣告全面迎戰！政院曝卓揆這日親自說明院版財劃法 盼在野理性討論

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者曾原信／攝影
行政院發言人李慧芝。記者曾原信／攝影

在野二度聯手修正財劃法行政院長卓榮泰今宣告「全面迎戰」，面對綠營支持者希望卓揆不副署，行政院預告，現在討論重點，就是如何在周四提出完整、長治久安的財劃法，卓揆也將親自說明；至於送到立院審議後恐遭在野杯葛，政院則喊話朝野黨團理性討論。

立法院去年底三讀修正財劃法，政院質疑公式錯誤導致345億元未能分配，且事權未隨錢調整，調整後的水平分配公式擴大城鄉差距；立法院11月14日再修正財劃法，明定地方一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均值。

卓榮泰今天表達訝異跟遺憾，並預告明天跟地方政府談過之後，周四行政院將正式討論、通過財劃法版本，再送立法院審議，更稱對於立法院在野黨團突然修法，行政院會全面迎戰。

各界關注，藍白為國會多數，政院版修法草案送進立法院可能會被擱置，恐連付委審查都被擋。行政院發言人李慧芝指出，卓揆上周預告行政院本周將提財劃法修正，在野上周五突然提出財劃法修法議程，協商不成後就交付表決，行政院也猝不及防、被突襲。

李慧芝說明，政院版財劃法修正條文已討論得相當完整，是可以長治久安、均衡台灣的版本；希望立法院朝野黨團能理性討論行政院版的財劃法，如果討論不成，行政院當然有憲政救濟程序，但各界應理性思考，什麼才是對國家有幫助，不能再重演國家空轉的狀況。

財政部國庫署長陳柏誠說明，上周通過的修法，將使行政院增加舉債2646億元，違反公債法限制，也就是做不到，既然大餅看不到，不如接受更均衡可靠，更能讓國民生活品質更好的規劃。

面對綠營支持者希望卓揆不副署，李慧芝說，現在的討論階段，就是如何在周四提出完整、長治久安的財劃法 ，屆時卓揆將親自報告，說明修正條文的完整面貌，包括事權分配，明天也會做最終確認。

她說，假設中央能量都被分完，明年如果又出現馬太鞍溪堰塞湖或非洲豬瘟，這絕非一個縣市政府能單獨承擔。

對於在野要求行政院重編總預算，李慧芝說，中央跟地方政府的總預算都已在審議當中，若退回重編雙方都會受到影響，且行政院不可能執行上周通過的財劃法修法內容，還是盼朝野理性審議院版財劃法。

她說，若明年度總預算案無法通過，依照程序就是執行今年度總預算案，但明年預計要推動的新計畫，比如少子女化政策、4年1000億元治水計畫及AI新十大建設等政策都無法執行，會非常可惜。

至於朝野僵局是否造成本周行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜會面生變，行政院發言人李慧芝說明，還是希望各方優先理性思考政院版本的財劃法，不要意氣用事。

行政院 財劃法 立法院
