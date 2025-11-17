快訊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

捍衛母校尊嚴！電機系校友發400份雞排：台大生絕不匿名

高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今中午接受「中午來開匯」網路專訪。圖／匯流新聞網提供
國民黨副主席蕭旭岑今中午接受「中午來開匯」網路專訪。圖／匯流新聞網提供

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發中日關係緊張。國民黨副主席蕭旭岑表示，從情理法來看，高市早苗的言論都是有問題的，但因她剛上任又有民調支撐，要她撤回言論是不可能的，很遺憾當中國大陸與日本升高情勢，台灣絕對會受到波及。

蕭旭岑今天中午接受「中午來開匯」節目專訪。針對高市早苗表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本安全保障法中，能行使集體自衛權的「存立危機事態」。

蕭旭岑認為，高市早苗言論在日本引起不同看法，俄烏戰爭發生時，高達九成民眾支持烏克蘭總統澤倫斯基，三年後卻降到四成以下，因此，不能用在民族主義氣氛下的民調去看待此事對錯。高市早苗言論確實打破中日之間簽訂的「中日聯合聲明」、「中日和平友好條約」等四個文件，尤其今年是抗戰勝利暨台灣光復八十周年，大陸民心格外敏感，用存立危機事態去刺激，有軍國主義復辟的聯想，

蕭旭岑野說，很感謝日本挺台，但幫忙不是嘴巴講講，如果對局勢帶來困擾、美國又沒有要背書，屆時民進黨還要瞎挺嗎？前總統馬英九與前主席洪秀柱對情勢升高感到憂心喊話雙方克制，民進黨政客還出來謾罵，難道危害到台灣安全還不能批評？將來如果日本與陸方情勢升高，台灣絕對會受到波及。

此外，鄭麗文近期密集與外國駐台使節會面。蕭旭岑說，各國代表們對鄭麗文上任後提出的兩岸路線都「很有興趣、絡繹不絕」。據他了解，包含美國、日本、德國、新加坡等國，都認為這有助於維持台海與區域和平，也讓周遭鄰國及重要國家感到安心。

至於近期鄭麗文與美國在台協會（AIT）會面，雙方對外發布的內容有所差異，引發討論。蕭旭岑認為，雙方會後各自發表不同重點，是國際長期慣例，兩者出現差異並不代表有出入，外界不需過度解讀。真正的重點在於，美方對國民黨新團隊提出的「兩岸對話」方向展現高度興趣。

蕭旭岑表示，雙方一致認為台海和平極為重要，而美方在貼文中特別強調以和平方式處理分歧、對話是關鍵，顯示美國關切目前台海局勢緊張，並認為「現在的兩岸沒有對話」。雙方都將「和平」視為共同基調，在缺乏兩岸溝通之際，美國對國民黨的新方向抱持期待，也關注是否能為區域穩定提供新的途徑。

日本 蕭旭岑 美國在台協會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玩火自焚 …中官媒輪番砲轟高市 人民日報直指「武力威脅」

解讀「存立危機事態」與「台灣有事」：日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

人民日報指高市對中國發出武力威脅 中國必須做好準備

配合陸官方警示 陸文旅部公告：提醒大陸公民近期避免赴日旅遊

相關新聞

政院版財劃法統籌稅款分配指標曝光 財政部曝「3縣市」有意見

新版財劃法爭議未解，行政院將提出院版修正條文，待明天（18日）邀集地方討論後，最快周四（20日）送行政院會通過。財政部今...

沈伯洋選台北市長機率增？藍議員曝賴總統想複製「陳時中模式」

民進黨立委沈伯洋被大陸方以「分裂國家罪」為由，發布全球通緝，先前聯電創辦人曹興誠更公開呼籲民進黨徵召沈選台北市長。而賴清...

影／沈伯洋戰蔣萬安成話題 王鴻薇：戰士「選很大」放棄花蓮了嗎？

民進黨立委沈伯洋對參選台北市長鬆口「黨要我做，我就做」，國民黨立委王鴻薇表示，沈伯洋說戰士很難選擇自己的戰場，但其實過去...

中日關係緊張 鄭麗文：賴總統的回應無疑是火上加油

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發熱議。國民黨主席鄭麗文今表示，台灣需要的是能真正減少...

高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發中日關係緊張。國民黨副主席蕭旭岑表示，從情理法來看，...

鄭麗文赴秋祭成綠營選舉「提款機」？藍營三類人被點名

國民黨新任主席鄭麗文宣示要讓國民黨從「羊群」變「獅群」，還沒迎來戰果，就先因出席統派團體的「白色恐怖秋祭」而引發黨內爭議；民進黨也因祭拜對象包括共諜吳石，而群起攻之。為此國民黨2026地方大選的參選人憂慮，日前民進黨立委邱議瑩「拉鄭麗文打柯志恩」被解讀為綠營打兩岸牌的起手式，但此舉能否為2026年地方大選加大勝算，黨內仍有不同看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。