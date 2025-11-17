高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發中日關係緊張。國民黨副主席蕭旭岑表示，從情理法來看，高市早苗的言論都是有問題的，但因她剛上任又有民調支撐，要她撤回言論是不可能的，很遺憾當中國大陸與日本升高情勢，台灣絕對會受到波及。

蕭旭岑今天中午接受「中午來開匯」節目專訪。針對高市早苗表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本安全保障法中，能行使集體自衛權的「存立危機事態」。

蕭旭岑認為，高市早苗言論在日本引起不同看法，俄烏戰爭發生時，高達九成民眾支持烏克蘭總統澤倫斯基，三年後卻降到四成以下，因此，不能用在民族主義氣氛下的民調去看待此事對錯。高市早苗言論確實打破中日之間簽訂的「中日聯合聲明」、「中日和平友好條約」等四個文件，尤其今年是抗戰勝利暨台灣光復八十周年，大陸民心格外敏感，用存立危機事態去刺激，有軍國主義復辟的聯想，

蕭旭岑野說，很感謝日本挺台，但幫忙不是嘴巴講講，如果對局勢帶來困擾、美國又沒有要背書，屆時民進黨還要瞎挺嗎？前總統馬英九與前主席洪秀柱對情勢升高感到憂心喊話雙方克制，民進黨政客還出來謾罵，難道危害到台灣安全還不能批評？將來如果日本與陸方情勢升高，台灣絕對會受到波及。

此外，鄭麗文近期密集與外國駐台使節會面。蕭旭岑說，各國代表們對鄭麗文上任後提出的兩岸路線都「很有興趣、絡繹不絕」。據他了解，包含美國、日本、德國、新加坡等國，都認為這有助於維持台海與區域和平，也讓周遭鄰國及重要國家感到安心。

至於近期鄭麗文與美國在台協會（AIT）會面，雙方對外發布的內容有所差異，引發討論。蕭旭岑認為，雙方會後各自發表不同重點，是國際長期慣例，兩者出現差異並不代表有出入，外界不需過度解讀。真正的重點在於，美方對國民黨新團隊提出的「兩岸對話」方向展現高度興趣。

蕭旭岑表示，雙方一致認為台海和平極為重要，而美方在貼文中特別強調以和平方式處理分歧、對話是關鍵，顯示美國關切目前台海局勢緊張，並認為「現在的兩岸沒有對話」。雙方都將「和平」視為共同基調，在缺乏兩岸溝通之際，美國對國民黨的新方向抱持期待，也關注是否能為區域穩定提供新的途徑。