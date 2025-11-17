賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國並不是台灣」，再次呼籲韓國瑜為沈伯洋發聲。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，賴總統身為中華民國元首，保障全體台灣人民安危，政府將會負起全責全力保護。

針對韓國瑜「台灣安全四隻腳打斷三隻腳」的說法，賴總統上午在國家檔案館開幕典禮受訪時作出回應，中國跨境鎮壓的暴行不為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，「真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國並不是台灣。」

鍾佳濱稍早在立法院受訪時說，賴總統身為中華民國元首，不僅保障單一國人的生命安全，而是全體2300萬台灣人民，因此對於沈伯洋遭遇跨境鎮壓，過去提醒也堅持「台灣不在中國司法管轄範圍」，包括沈伯洋在內的所有台灣人民安全，中華民國政府會負起全責全力保護。

此外，日本首相高市早苗一席「台灣有事」的發言，近期引發中日關係緊張，共軍更宣布在黃海海域進行實彈射擊訓練。鍾佳濱對此表示，整個亞太地區的最大危害，就是中國強國崛起的戰狼姿態，對於鄰近國家一再做出不友善作為，「儘管嘴上喊打喊殺，民間消費卻從不手軟。」

鍾佳濱指出，日本動漫「鬼滅之刃」電影上映，當時引起中國萬人空巷，如今中方限制人民到日本觀光、留學，中國人喜歡到日本消費，這是一個不爭的事實，然而中共這種戰狼外交的姿態，只因為他國元首的發言干涉內政，反而才是亞太地區的不安定因子，全世界民主同盟國家都會密切注意，「中共做這種過度反應，我們會審慎以待。」

不過，高日早苗的言論也在台灣出現不同聲音，包括前總統馬英九質疑其言行躁進，國民黨前主席洪秀柱也反批「台海的事，關日本人什麼事」。

鍾佳濱表示，高市早苗以日本國家安全為前提，支持台灣在內的民主同盟防衛國家，不僅是重申日本國家安全立場，同去也是兼顧亞太地區的和平。至於洪秀柱等人的發言，希望國內不分朝野政黨，對於台灣安全應該要有高度自覺，共同支持周邊國家維持台海穩定安全。

鍾佳濱說，自己一直很難理解洪秀柱的心態，「畢竟她的生命財產、身家安全，有賴台有堅定的國防安全才能維護，難不成她要舉家搬到中國？」