影／指韓國瑜未挺沈伯洋 張宏林批失格

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕。記者胡經周／攝影
中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕。記者胡經周／攝影

中國揚言對民進黨立委沈伯洋啟動全球抓捕，賴清德總統日前呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓國瑜反嗆「自己生病，要別人吃藥」，賴清德今天表示，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於在傷害我國憲政體制，他強調「真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳的，其實是中國，並不是台灣。」請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。

公督盟執行長張宏林則表示，韓國瑜非常失格，而且完全沒有主權意識，以2758號決議為例，全世界許多民主國家都在國會做成決議，表示中國不涉及擁有台灣主權，但韓國瑜到現在還不說明，痛批韓國瑜不是中華民國立法院長，根本中華人民共和國立法局局長，張宏林強調，任何國家的最高民意機構，都應該捍衛自己國家人民，「我們可以不同政黨，但一定要同一國」。

公督盟與台灣基進等五個本土小黨今天舉行記者會，提出預算審查五大原則，呼籲朝野依法準時嚴審、反對惡意通刪、拒絕政治報復性刪減與凍結、黨團提案即時公開透明等。記者胡經周／攝影
公督盟與台灣基進等五個本土小黨今天舉行記者會，提出預算審查五大原則，呼籲朝野依法準時嚴審、反對惡意通刪、拒絕政治報復性刪減與凍結、黨團提案即時公開透明等。記者胡經周／攝影

