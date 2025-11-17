快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

三接工程遭指浮報預算 中油：行政調查12月中完成

中央社／ 台北17日電

媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，對此中油重啟行政調查。立委今天質詢，詢問何時完成行政調查。中油董事長方振仁表示，希望12月中完成。

中油13日發布新聞稿指出，本案採購作業程序均依照政府採購法辦理，預算編列是委託專業顧問公司市場訪價，經公開閱覽等程序，並參酌歷往相似工程決標契約單價、營建物價指數、物價波動影響等因素，綜整考量及審核合理性後，據以編列招標預算金額，外界指稱「預算由百億元暴增至253億元」並非事實。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。

經濟部所提書面報告表示，中油本次採購程序皆依政府採購法相關規定執行，過程中並無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。本案民國113年即有接獲檢舉，經政風單位調查並未發現不法情事，此次媒體所稱有錄音檔新事證，經濟部會再啟動調查，也會全力配合檢調進行查證。

國民黨立委翁曉玲質詢問到，根據報導，檢舉人3年前就開始檢舉，但因檢舉無效才把此案提供給媒體。鄭銘謙表示，只要檢舉案件進來，受理機關就會收文，倘若涉及犯罪事實就會立案；據他了解，本案在週刊爆料前就立案調查，未置之不理，沒有吃案。

法務部調查局長陳白立說，只收過一次檢舉，時間是今年8月，收到後馬上立案。

國民黨立委王鴻薇質詢問到，中油表示已啟動行政調查，預計何時會完成，她也希望好好查，如果真的有貪瀆，不要護短。

方振仁指出，不會護短，希望一個月內完成行政調查，期盼在12月中完成。

民進黨立委吳思瑤表示，支持司法徹查、行政究辦，勿枉勿縱，希望藍白不要介入個案、政治公審。

民進黨立委王義川詢問中油是否有人員會被移送法辦，方振仁說，他對中油人員非常有信心，檢視資料後發現，行政程序也沒有瑕疵，但現在既然有新事證，中油重啟行政調查表達決心，過程中檢調單位也會調查，大家可以互相搭配。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時提到，預算未經立法院審查通過，為何就可以辦理決標，難道立法院審查國營事業預算是形同具文，並要求相關預算細項資料本週提供。方振仁允諾在21日下班前提供。

中油 立法院 司法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中油三接浮報工程款爭議 法務部：支持檢察官依法徹查

馬公第二漁港碼頭改善 中油允增臨時加油線紓解塞船

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

顏正國「遺作」台中展出 鋼鐵爸親曝他病中提筆...歷時2月才寫完

相關新聞

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報引發關注，民眾黨立委黃國昌今天指出，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看...

影／賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他重申，中國大陸的跨境鎮壓...

卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法...

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國並不...

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

立法院司法及法制委員會今天邀請中油等單位就三接案爭議做專報，眾多國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在...

政院直接補助民團挨批 民進黨團：綁樁之說真是天方夜譚

財政收支劃分法多次上演修法爭議，行政院挨批剋扣給地方政府補助款，直接補助給宗教、人民團體是為選舉綁樁。民進黨立法院黨團幹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。