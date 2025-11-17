三接工程遭指浮報預算 中油：行政調查12月中完成

媒體報導中油觀塘接收站（三接）外推方案外廓防波堤新建工程涉及浮報工程預算，對此中油重啟行政調查。立委今天質詢，詢問何時完成行政調查。中油董事長方振仁表示，希望12月中完成。

中油13日發布新聞稿指出，本案採購作業程序均依照政府採購法辦理，預算編列是委託專業顧問公司市場訪價，經公開閱覽等程序，並參酌歷往相似工程決標契約單價、營建物價指數、物價波動影響等因素，綜整考量及審核合理性後，據以編列招標預算金額，外界指稱「預算由百億元暴增至253億元」並非事實。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長鄭銘謙等人就「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」進行專題報告，並備質詢。

經濟部所提書面報告表示，中油本次採購程序皆依政府採購法相關規定執行，過程中並無任何廠商向中油或公共工程委員會提出異議申訴。本案民國113年即有接獲檢舉，經政風單位調查並未發現不法情事，此次媒體所稱有錄音檔新事證，經濟部會再啟動調查，也會全力配合檢調進行查證。

國民黨立委翁曉玲質詢問到，根據報導，檢舉人3年前就開始檢舉，但因檢舉無效才把此案提供給媒體。鄭銘謙表示，只要檢舉案件進來，受理機關就會收文，倘若涉及犯罪事實就會立案；據他了解，本案在週刊爆料前就立案調查，未置之不理，沒有吃案。

法務部調查局長陳白立說，只收過一次檢舉，時間是今年8月，收到後馬上立案。

國民黨立委王鴻薇質詢問到，中油表示已啟動行政調查，預計何時會完成，她也希望好好查，如果真的有貪瀆，不要護短。

方振仁指出，不會護短，希望一個月內完成行政調查，期盼在12月中完成。

民進黨立委吳思瑤表示，支持司法徹查、行政究辦，勿枉勿縱，希望藍白不要介入個案、政治公審。

民進黨立委王義川詢問中油是否有人員會被移送法辦，方振仁說，他對中油人員非常有信心，檢視資料後發現，行政程序也沒有瑕疵，但現在既然有新事證，中油重啟行政調查表達決心，過程中檢調單位也會調查，大家可以互相搭配。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時提到，預算未經立法院審查通過，為何就可以辦理決標，難道立法院審查國營事業預算是形同具文，並要求相關預算細項資料本週提供。方振仁允諾在21日下班前提供。