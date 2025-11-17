快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聽新聞
0:00 / 0:00

政院直接補助民團挨批 民進黨團：綁樁之說真是天方夜譚

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

財政收支劃分法多次上演修法爭議，行政院挨批剋扣給地方政府補助款，直接補助給宗教、人民團體是為選舉綁樁。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，中央政府總預算規模超過上兆元，今年光是給地方政府就超過8000億元，至於外界的相關質疑所占比率甚微，所謂綁樁之說真是天方夜譚。

媒體報導，財政收支劃分法多次上演中央與地方搶錢爭議，原先編列給地方政府的補助款項，在明年度中央政府總預算被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款，改由中央政府直接編列約3.6億元補助民間團體、宗教團體。國民黨立委牛煦庭對此批評，「這就是中央政府利用補助款在為選舉綁樁。」

鍾佳濱上午受訪時表示，中央政府總預算規模超過上兆元，今年光是給地方政府就超過8000億元，財政收支劃分法細分為三個部分，首先是中央統籌分配稅款，這是直接分配給地方政府，另外則是一般性補助款及計畫型補助款，這是分給地方政府及其核定的競爭型計畫。

鍾佳濱說明，有關外界質疑的部分，則是透過地方向中央申請，而且所占比率甚微，這次藍白兩黨惡修的結果，可能造成未來在治水預算、撥補勞健保產生缺口，這樣的後果將由全民共同承擔，「中央政府如果要透過補助達成綁樁效果，真的是天方夜譚。」

此外，立法院會上周也通過光電三法修法，加嚴光電板環評及設置標準，多個環保團體事後發表聲明抨擊，此舉恐將造成光電發展全面停滯。

鍾佳濱對此表示，全世界都在發展再生能源，尤其光電更是重中之重，半導體等先進產業也都在使用綠電，台灣過去在相關領域受到市場肯定，如果因為國內綠電開發不足，導致出口競爭力連帶受影響，無法滿足電子產業競爭需求，「作為重要生產基地，能力將會大受侷限。」

鍾佳濱直言，此舉將對世界供應鏈產生危害，因此這不單只是光電業者的危機，而是台灣作為先進產業，能夠持續在世界市場扮演競爭力的隱憂。

補助款 中央政府 財政收支劃分法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立院再修財劃法！中央砍地方636億補助款全填上 明定未來規模只能更高

民進黨團議場前跳舞 宣傳345億福利法案

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

影／王世堅指蔣萬安有95%機率連任 鍾佳濱：歡迎王委員共同努力

相關新聞

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報引發關注，民眾黨立委黃國昌今天指出，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看...

影／賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他重申，中國大陸的跨境鎮壓...

卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法...

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國並不...

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

立法院司法及法制委員會今天邀請中油等單位就三接案爭議做專報，眾多國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在...

政院直接補助民團挨批 民進黨團：綁樁之說真是天方夜譚

財政收支劃分法多次上演修法爭議，行政院挨批剋扣給地方政府補助款，直接補助給宗教、人民團體是為選舉綁樁。民進黨立法院黨團幹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。