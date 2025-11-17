政院直接補助民團挨批 民進黨團：綁樁之說真是天方夜譚

財政收支劃分法多次上演修法爭議，行政院挨批剋扣給地方政府補助款，直接補助給宗教、人民團體是為選舉綁樁。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，中央政府總預算規模超過上兆元，今年光是給地方政府就超過8000億元，至於外界的相關質疑所占比率甚微，所謂綁樁之說真是天方夜譚。

媒體報導，財政收支劃分法多次上演中央與地方搶錢爭議，原先編列給地方政府的補助款項，在明年度中央政府總預算被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款，改由中央政府直接編列約3.6億元補助民間團體、宗教團體。國民黨立委牛煦庭對此批評，「這就是中央政府利用補助款在為選舉綁樁。」

鍾佳濱上午受訪時表示，中央政府總預算規模超過上兆元，今年光是給地方政府就超過8000億元，財政收支劃分法細分為三個部分，首先是中央統籌分配稅款，這是直接分配給地方政府，另外則是一般性補助款及計畫型補助款，這是分給地方政府及其核定的競爭型計畫。

鍾佳濱說明，有關外界質疑的部分，則是透過地方向中央申請，而且所占比率甚微，這次藍白兩黨惡修的結果，可能造成未來在治水預算、撥補勞健保產生缺口，這樣的後果將由全民共同承擔，「中央政府如果要透過補助達成綁樁效果，真的是天方夜譚。」

此外，立法院會上周也通過光電三法修法，加嚴光電板環評及設置標準，多個環保團體事後發表聲明抨擊，此舉恐將造成光電發展全面停滯。

鍾佳濱對此表示，全世界都在發展再生能源，尤其光電更是重中之重，半導體等先進產業也都在使用綠電，台灣過去在相關領域受到市場肯定，如果因為國內綠電開發不足，導致出口競爭力連帶受影響，無法滿足電子產業競爭需求，「作為重要生產基地，能力將會大受侷限。」

鍾佳濱直言，此舉將對世界供應鏈產生危害，因此這不單只是光電業者的危機，而是台灣作為先進產業，能夠持續在世界市場扮演競爭力的隱憂。