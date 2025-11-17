快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

民進黨團：中共才是亞太地區不安定因子

中央社／ 台北17日電

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係緊張，中方更宣布將在黃海海域進行實彈射擊訓練。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，高市的發言是以日本的國家安全為前提，兼顧亞太地區的和平，中共才是亞太地區不安定的因子。

中日緊張局勢升溫，總統賴清德今天表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定。中國應該展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

鍾佳濱今天在立法院受訪時指出，亞太地區的最大危害因子就是中國的強國崛起的戰狼姿態，一再對其他鄰近國家做出不友善作為。對於中共做出這種過度的反應，不只美、日，整個全世界的民主同盟都會密切的注意中共在對其他國家的立場，也會審慎以待。

鍾佳濱表示，高市早苗所堅定的是以日本國家安全為前提，支持包括台灣在內的民主同盟要堅定防守，防衛自己的國家及鄰近周邊的安全。這樣的發言很清楚，不只是堅定著日本本身國家安全的立場，也兼顧著整個亞太地區的和平。

對於前總統馬英九質疑高市早苗言論是躁進言行，以及國民黨前主席洪秀柱說，「台海的事，關妳日本人什麼事？」

鍾佳濱說，民進黨團期盼國內不分朝野，對於台灣的安全應該有高度的自覺，對於周邊國家願意共同來維持台海的穩定安全，應該共同支持，因此，難以理解洪秀柱等人發言的心態，畢竟國人生命財產安全，有賴台灣有堅定的國防安全才能維護，難不成要舉家搬到中國去嗎。

此外，賴總統再次為民進黨立委沈伯洋發聲，鍾佳濱表示，賴總統身為中華民國的國家元首，要保障的是全體國人的生命安全，因此賴總統對沈伯洋所遭遇到的跨境鎮壓，所提醒及堅持的是，台灣不是中國的司法管轄範圍內，所有台灣人民包括沈伯洋在內的人身安全，中華民國政府會負起全責全力保護。

對於國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌本周將會面一事，鍾佳濱說，目前藍白兩黨主席早年都是站在自由人權民主的這一方，因為涉入選舉、政黨事務之後，未來兩人就是以政黨的政治選舉的利益為考量，民進黨團希望台灣的政黨利益絕對不能凌駕於國家利益之上，應該要謹守這樣的原則。

鍾佳濱 日本 民進黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

回應韓國瑜桌子論 賴總統：是中國在拆桌腳

賴總統再籲韓國瑜為沈伯洋發聲 黃國昌：賴應思考能否肩負職責

沈伯洋自嘲大標靶 參選北市恐遭圍攻但「黨要我做，我就做」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象有利勝選北市長

相關新聞

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報引發關注，民眾黨立委黃國昌今天指出，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看...

影／賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他重申，中國大陸的跨境鎮壓...

卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法...

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國並不...

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

立法院司法及法制委員會今天邀請中油等單位就三接案爭議做專報，眾多國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在...

政院直接補助民團挨批 民進黨團：綁樁之說真是天方夜譚

財政收支劃分法多次上演修法爭議，行政院挨批剋扣給地方政府補助款，直接補助給宗教、人民團體是為選舉綁樁。民進黨立法院黨團幹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。