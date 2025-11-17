民進黨團：中共才是亞太地區不安定因子

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係緊張，中方更宣布將在黃海海域進行實彈射擊訓練。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，高市的發言是以日本的國家安全為前提，兼顧亞太地區的和平，中共才是亞太地區不安定的因子。

中日緊張局勢升溫，總統賴清德今天表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定。中國應該展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

鍾佳濱今天在立法院受訪時指出，亞太地區的最大危害因子就是中國的強國崛起的戰狼姿態，一再對其他鄰近國家做出不友善作為。對於中共做出這種過度的反應，不只美、日，整個全世界的民主同盟都會密切的注意中共在對其他國家的立場，也會審慎以待。

鍾佳濱表示，高市早苗所堅定的是以日本國家安全為前提，支持包括台灣在內的民主同盟要堅定防守，防衛自己的國家及鄰近周邊的安全。這樣的發言很清楚，不只是堅定著日本本身國家安全的立場，也兼顧著整個亞太地區的和平。

對於前總統馬英九質疑高市早苗言論是躁進言行，以及國民黨前主席洪秀柱說，「台海的事，關妳日本人什麼事？」

鍾佳濱說，民進黨團期盼國內不分朝野，對於台灣的安全應該有高度的自覺，對於周邊國家願意共同來維持台海的穩定安全，應該共同支持，因此，難以理解洪秀柱等人發言的心態，畢竟國人生命財產安全，有賴台灣有堅定的國防安全才能維護，難不成要舉家搬到中國去嗎。

此外，賴總統再次為民進黨立委沈伯洋發聲，鍾佳濱表示，賴總統身為中華民國的國家元首，要保障的是全體國人的生命安全，因此賴總統對沈伯洋所遭遇到的跨境鎮壓，所提醒及堅持的是，台灣不是中國的司法管轄範圍內，所有台灣人民包括沈伯洋在內的人身安全，中華民國政府會負起全責全力保護。

對於國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌本周將會面一事，鍾佳濱說，目前藍白兩黨主席早年都是站在自由人權民主的這一方，因為涉入選舉、政黨事務之後，未來兩人就是以政黨的政治選舉的利益為考量，民進黨團希望台灣的政黨利益絕對不能凌駕於國家利益之上，應該要謹守這樣的原則。