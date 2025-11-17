江啟臣率團訪美 肯定台商扮演台美橋梁

快訊

中央社／ 台北17日電

立法院副院長江啟臣率團出訪美國及巴拉圭，在美國底特律出席北美洲台灣商會聯合總會總會長歡迎晚宴。江啟臣肯定台商扮演關鍵角色，強調北美台商是推動台美、台加外交與經貿交流最堅強的夥伴。

江啟臣率立法院跨黨派代表團前往美國及巴拉圭拓展國會外交，16日首站抵達美國舊金山轉機，晚間抵達底特律，駐芝加哥辦事處長類延峰與僑胞們熱情接機。

江啟臣與訪團出席北美洲台灣商會聯合總會總會長歡迎晚宴，現場有超過500位來自美國及加拿大僑胞，包括大會主席白越珠、底特律台灣商會長楊逸鴻等，另外僑務委員會委員長徐佳青、美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）等人也出席。

江啟臣現場逐一介紹出席的跨黨派立委，並代表立法院長韓國瑜向在北美辛勤打拚的台商致意。江啟臣高度肯定台商扮演關鍵角色，強調北美台商正是推動台美、台加外交與經貿交流最堅強的夥伴。

江啟臣說，在台商的努力下，美國今年1至5月已躍升為台灣最大貿易夥伴，雙邊貿易總額高達1660億美元。台加經貿也在「投資促進及保障協議」（FIPA）架構下蓬勃發展。此外，台美正進行對等關稅談判，期盼能順利達成有利於雙邊的成果。

江啟臣指出，除了持續增進雙邊的經貿往來與投資，期盼台美持續在安全等議題深化合作。

江啟臣強調，台商為台灣連結世界的橋梁，立法院對海外台商及僑胞的支持，有高度跨黨派共識，立法院是台商及僑胞「永遠的娘家」，將持續傾聽僑界與產業界的聲音，成為台商最堅實的後盾。

台商 江啟臣 美國
相關新聞

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報引發關注，民眾黨立委黃國昌今天指出，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看...

影／賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他重申，中國大陸的跨境鎮壓...

卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法...

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國並不...

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

立法院司法及法制委員會今天邀請中油等單位就三接案爭議做專報，眾多國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在...

政院直接補助民團挨批 民進黨團：綁樁之說真是天方夜譚

財政收支劃分法多次上演修法爭議，行政院挨批剋扣給地方政府補助款，直接補助給宗教、人民團體是為選舉綁樁。民進黨立法院黨團幹...

