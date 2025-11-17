江啟臣率團訪美 肯定台商扮演台美橋梁

立法院副院長江啟臣率團出訪美國及巴拉圭，在美國底特律出席北美洲台灣商會聯合總會總會長歡迎晚宴。江啟臣肯定台商扮演關鍵角色，強調北美台商是推動台美、台加外交與經貿交流最堅強的夥伴。

江啟臣率立法院跨黨派代表團前往美國及巴拉圭拓展國會外交，16日首站抵達美國舊金山轉機，晚間抵達底特律，駐芝加哥辦事處長類延峰與僑胞們熱情接機。

江啟臣與訪團出席北美洲台灣商會聯合總會總會長歡迎晚宴，現場有超過500位來自美國及加拿大僑胞，包括大會主席白越珠、底特律台灣商會長楊逸鴻等，另外僑務委員會委員長徐佳青、美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）等人也出席。

江啟臣現場逐一介紹出席的跨黨派立委，並代表立法院長韓國瑜向在北美辛勤打拚的台商致意。江啟臣高度肯定台商扮演關鍵角色，強調北美台商正是推動台美、台加外交與經貿交流最堅強的夥伴。

江啟臣說，在台商的努力下，美國今年1至5月已躍升為台灣最大貿易夥伴，雙邊貿易總額高達1660億美元。台加經貿也在「投資促進及保障協議」（FIPA）架構下蓬勃發展。此外，台美正進行對等關稅談判，期盼能順利達成有利於雙邊的成果。

江啟臣指出，除了持續增進雙邊的經貿往來與投資，期盼台美持續在安全等議題深化合作。

江啟臣強調，台商為台灣連結世界的橋梁，立法院對海外台商及僑胞的支持，有高度跨黨派共識，立法院是台商及僑胞「永遠的娘家」，將持續傾聽僑界與產業界的聲音，成為台商最堅實的後盾。