日中局勢升溫 賴總統籲中國展現大國風範

賴清德總統17日上午出席活動，行前接受媒體聯訪。有關日中局勢升溫、中國海警巡航釣魚台，賴總統呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

賴總統指出，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際社會持續關注。他也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

對於有聲音批評日本首相高市早苗躁進，賴總統表示，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市在國會的發言，有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定。

賴總統呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

賴總統強調，中國跨境鎮壓的暴行，不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援立委沈伯洋，這是為什麼他請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋。

賴總統解釋，他並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的國會不能夠沒有態度。他希望韓國瑜能清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2,300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。

賴總統表示，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於是在傷害我國憲政體制。這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。

賴總統提到，中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論。他認為，也就是說，真正砍斷韓國瑜那張桌子的四隻腳，其實是中國，並不是台灣。藍綠分屬於不同政黨，競爭難免，但彼此是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外。

賴總統說，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國發動侵略台灣戰爭的時候，中國就會有藉口。他重申，請韓國瑜三思，彼此分屬不同政黨，競爭難免，但是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。