快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

日中局勢升溫 賴總統籲中國展現大國風範

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（左二）上午出席國家檔案館開幕典禮。記者葉信菉／攝影
賴清德總統（左二）上午出席國家檔案館開幕典禮。記者葉信菉／攝影

賴清德總統17日上午出席活動，行前接受媒體聯訪。有關日中局勢升溫、中國海警巡航釣魚台，賴總統呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

賴總統指出，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際社會持續關注。他也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣對區域的和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

對於有聲音批評日本首相高市早苗躁進，賴總統表示，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市在國會的發言，有助於美國跟日本關係的增進，也有助於區域的和平穩定。

賴總統呼籲國內的政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

賴總統強調，中國跨境鎮壓的暴行，不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援立委沈伯洋，這是為什麼他請立法院的大家長韓國瑜院長，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋。

賴總統解釋，他並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭，而是因為沈伯洋所處的國會不能夠沒有態度。他希望韓國瑜能清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2,300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。

賴總統表示，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於是在傷害我國憲政體制。這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。

賴總統提到，中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論。他認為，也就是說，真正砍斷韓國瑜那張桌子的四隻腳，其實是中國，並不是台灣。藍綠分屬於不同政黨，競爭難免，但彼此是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外。

賴總統說，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國發動侵略台灣戰爭的時候，中國就會有藉口。他重申，請韓國瑜三思，彼此分屬不同政黨，競爭難免，但是屬於同一個國家，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

回應韓國瑜桌子論 賴總統：是中國在拆桌腳

賴總統再籲韓國瑜為沈伯洋發聲 黃國昌：賴應思考能否肩負職責

沈伯洋自嘲大標靶 參選北市恐遭圍攻但「黨要我做，我就做」

賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

相關新聞

中油三接預算激增 黃國昌怒：150億元變343億元 立院未審卻已決標

中油天然氣第三接收站預算涉浮報引發關注，民眾黨立委黃國昌今天指出，相關預算從原先預估增加150億元變暴增343億元，且看...

影／賴總統再籲韓國瑜「捍衛國會尊嚴」：不要替侵略者找藉口

賴清德總統今出席國家檔案館開幕典禮，被問及民進黨立委沈伯洋遭中國以「分裂國家罪」立案調查一事。他重申，中國大陸的跨境鎮壓...

卓榮泰要全面迎戰新修財劃法 黃國昌嗆：違法亂紀莫此為甚

立法院會上周通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰今天對此回應將會全面迎戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，制定與修改法...

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國並不...

中油三接案頻被檢舉涉弊 中油董座：一個月內完成調查

立法院司法及法制委員會今天邀請中油等單位就三接案爭議做專報，眾多國民黨立委質疑中油說不清楚，民進黨立委也盼說清楚，但要在...

政院直接補助民團挨批 民進黨團：綁樁之說真是天方夜譚

財政收支劃分法多次上演修法爭議，行政院挨批剋扣給地方政府補助款，直接補助給宗教、人民團體是為選舉綁樁。民進黨立法院黨團幹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。