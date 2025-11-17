回應韓國瑜桌子論 賴總統：是中國在拆桌腳

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德17日出席活動時受訪，呼籲立法院長韓國瑜面對境外敵對勢力的威脅應該要一致對外。（中央社）
總統賴清德17日出席活動時受訪，呼籲立法院長韓國瑜面對境外敵對勢力的威脅應該要一致對外。（中央社）

「沒有要消費綠委沈伯洋，而是希望各黨團結一致對外！」總統賴清德17日出席活動，針對沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜回應「生病的人要自己吃藥」說法回應說，拆韓院長4大桌腳的其實是對台文攻武嚇，破壞兩岸和平穩定的中國，他呼籲韓國瑜面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。

鎮壓沈伯洋傷我憲政

總統賴清德17日出席「國家檔案館開幕典禮」活動時，針對立法院長韓國瑜「生病的人要自己吃藥」說法受訪回應說，中國的跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援民進黨立委沈伯洋，這是為什麼他會請立法院的大家長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場來聲援沈伯洋。

「並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭！」賴總統強調，沈伯洋所處的自己的國會不能夠沒有態度。他也希望韓國瑜能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制。

應團結因應外部打壓

「真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣！」賴總統表示，這幾年來，中國持續增加在文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論。

賴總統強調，雖然分屬於不同政黨，競爭難免，但既然都屬於同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外。如果為中國的跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣戰爭的時候，中國就會有藉口，他還是請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

藍委盼賴關心社會

但對此，國民黨立委王鴻薇接受媒體聯訪時回應說，賴總統不要一再點名韓院長，且應該更關心國人，例如近日的長照悲歌問題，才是賴總統真正要關心的社會大事。她也質疑，過去力挺大罷免的網紅八炯與閩南狼近日也遭到通緝，賴總統是否有聲援？若只有聲援沈伯洋，就只是選擇性聲援，賴總統應該博愛一點。

