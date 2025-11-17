國家檔案館今揭幕啟用 賴總統：以最大開放最小限制為原則

國家檔案館歷經多年籌建今啟用。檔案館由國發會檔管局依行政院「國家檔案典藏及服務建設計畫」興建，位於新北市林口區，為地上10層、地下2層建物，主體工程於2024年完工，今年9月起試營運至今吸引超過20萬人次，今舉行開幕儀式，賴清德總統、經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯與新北市長侯友宜皆出席典禮。

賴清德指出，國家檔案館是政府保存國家記憶、深化民主的重要里程碑。他感謝歷任行政院長、國發會與檔案局團隊的努力，也肯定新北市府的協助，讓工程順利落成。他表示，新館未來將全面推動AI化，讓民眾更便捷搜尋檔案，落實政府資訊透明與開放精神。

賴清德強調，國家檔案是全民共同的生活記憶，中央與地方機關應依法移交檔案，不得拒絕或遮蔽；未來檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，讓人民得以檢視政府行為。他也期盼檔案工作能走進校園、社區與各地文化場域，成為民主教育的重要素材，培養年輕世代以證據為基礎的論述能力。

賴清德提到，今年是台灣民主發展的重要象徵，9月10日起，台灣解除戒嚴的天數首度超越戒嚴統治，他肯定檔案館首檔特展以戒嚴解除、刑法100條修法等歷史文件呈現台灣民主進程。他呼籲國人走進檔案館，看見台灣如何走出威權、走向民主。

「我們可能隸屬不同政黨，但都是同一個國家的人。」賴清德表示，面對外部威脅，台灣最需要的是團結；侵略者最害怕的，也是民主國家的團結意志。他強調，唯有在真相基礎上坦然面對歷史，社會才能凝聚力量，守護台灣的民主、自由與和平。

國發會主委葉俊顯指出，檔案館能順利落成，是總統、行政院與新北市府全力支持的成果，也感謝檔案管理局與工程團隊10多年來「從零到一」的努力。他說，檔案館從選址、多方意見整合到工程推進皆不易，試營運期間已吸引20萬人參觀，顯示國民對歷史記憶保存高度重視。