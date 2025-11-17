賴總統再籲韓國瑜為沈伯洋發聲 黃國昌：賴應思考能否肩負職責

有關對岸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統今天回應立法院長韓國瑜的說法，「真正砍斷那張桌子的四個腳，其實是中國並不是台灣」，並再度呼籲韓國瑜為沈伯洋發聲。民眾黨立法院黨團總召黃國昌對此表示，賴總統唯一的具體作為就是動嘴，或許應該慎重思考是否足以肩負總統職責。

針對韓國瑜「台灣安全四隻腳打斷三隻腳」的說法，賴總統上午在國家檔案館開幕典禮受訪時作出回應，中國跨境鎮壓的暴行不為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，「真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國並不是台灣。」，再次呼籲韓國瑜為沈伯洋發聲。

黃國昌稍早在立法院受訪時表示，韓國瑜作為立法院大家長，清楚表明不管是各別立委，還次台灣任何一位公民，本來就不應該遭受這種對待，重點在於民進黨政府有什麼具體作為，然而賴總統至今唯一的具體作為，就只是動動嘴巴要求韓國瑜幫忙。

「您是中華民國的總統，保護中華民國的每一位國民，這是您總統責無旁貸的責任」，黃國昌強調，中國對台灣在國際社會的打壓，一直都存在而且是現在進行式，國人關心賴總統與執政黨如何加以反制，能夠提出什麼方式保護中華民國國民。

黃國昌直言，如果賴總統無法解決問題，只會動嘴想要請求別人幫忙，那麼或許是時候慎重思考，是否還能夠肩負這個職責。